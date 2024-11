La propuesta de David Broncano en 'La Revuelta' que Jorge Martín ni se imaginaba

Jorge Martín llegó este jueves al plató de 'La Revuelta' tras una semana de intensa exposición mediática. David Broncano recibió al campeón del mundo de motociclismo con su humor, poniendo fin a días de especulaciones sobre su aparición en el espacio. Una entrevista que, de forma sorpresiva, no ha sido la grabada la semana anterior, sino una nueva realizada durante la tarde del jueves.

"En una semana has sido de todo, campeón del mundo, invitado de televisión, cortina de humo, rehén...", bromeó David Broncano al dar la bienvenida a Jorge Martín, cuya visita se pospuso una semana debido a su controvertido paso previo por 'El Hormiguero'.

David Broncano no pasó por alto una herida que Jorge Martín lucía debajo del ojo. "¿Qué te ha pasado, te han pegado en el otro lado?", preguntó con ironía antes de adoptar un tono más serio para agradecerle su presencia en 'La Revuelta' a pesar del revuelo de los últimos días. "¿Podemos cerrar ya fecha para la próxima entrevista... para que no haya problemas?", añadió entre aplausos del público.

| RTVE

Grison también intervino, reconociendo la complicada situación que ha atravesado el piloto: "El chaval es un máquina, yo no querría estar en su pellejo". David Broncano aprovechó el momento para solidarizarse con Jorge Martín: "Te lo he dicho en privado. Te has visto en una guerra que no es la tuya, y siento que hayas sido víctima de todo esto porque es algo que ni te iba ni te venía".

"Sé que lo has pasado mal y te agradezco que hayas venido igualmente, empatizo con la movida. Lo sé de verdad". En un giro hacia el humor, insistió en fijar una nueva fecha para una futura visita al programa. "27 de noviembre de 2025, hecho. Pase lo que pase vengo", respondió Jorge Martín, asegurando su regreso a 'La Revuelta'.

Ricardo Castella no desaprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta hacia el conflicto con 'El Hormiguero'. "Además, no te impide que vayas antes a otro programa si quieres", comentó con sorna, arrancando risas del público. Por su parte, Jorge Martín concluyó dejando claro su comodidad durante la entrevista en 'La Revuelta': "He estado más tranquilo la verdad, estoy a gusto".