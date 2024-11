La propuesta de Chechu Salgado que da giro de 180º a la trama de 'Valle Salvaje'

Gaspar, el personaje de Chechu Salgado, le propone a Irene fugarse a la mínima oportunidad. Este jueves 21 de noviembre, a las 18:30h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Bernardo sospechó que Atanasio no recibió ninguna misiva de su madre. Julio hizo un brindis que incomodó sobremanera a Adriana, y Domingo, el primo del duque, incomodó a José Luis. Matilde hizo saber a Irene que sabía que llevaba un hijo de Gaspar y le recomendó que abortase.

Mercedes le contó a Bernardo sus sospechas sobre Victoria. Bárbara volvió antes de la fiesta para discutir con Sol sus dudas sobre "La ciudad de las damas". Victoria y José Luis se preguntaron a qué habría ido Domingo a 'Valle Salvaje' esta vez, mientras Adriana volvió a rechazar a Julio.

Cabe destacar que el estreno de la serie 'Valle Salvaje' logró más de 2,6 millones de espectadores únicos. El capítulo tuvo en prime time una media de casi 800.000 espectadores y 9,1% de cuota de pantalla, antes de su llegada a las tardes.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Gaspar le pide a Matilde que deje de presionar a Irene. Mercedes habla con Domingo para que pueda apoyar su boda con José Luis, ya que sabe que es de las pocas personas a las que escucha el duque. Alejo y Luisa tienen maneras diferentes de ver las relaciones entre señores y criadas.

Además, Gaspar le propone a Irene fugarse a la mínima oportunidad, ella acepta. Julio pide a Victoria que le ayude con Adriana, mientras Alejo le propone a Luisa ser el padre de su hijo. Gaspar le dice a Matilde que Irene le hará caso y abortará.

Atanasio se reencuentra con su madre, que no parece enferma. Domingo se permite el lujo de despreciar a José Luis. Finalmente, Victoria se enfrenta a Adriana, amenazándola con no ver más a sus hermanos si no atiende a sus obligaciones con Julio.