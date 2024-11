'La Promesa' y 'Punt de no retorn' hacen historia como ganadores de un premio Emmy

Grandes noticias para nuestra televisión con la victoria de dos premios Emmy. 'La Promesa', de TVE, ha sido premiada este lunes por con un Emmy Internacional a la mejor telenovela en una ceremonia muy repartida. Por su parte, 'Punt de no retorn' de TV3 también ha sido galardonada como short-form Series (serie documental de formato corto).

De este modo, 'La Promesa' se ha impuesto a otra telenovela española, 'La Moderna', así como a la colombiana 'Rigo' y a la turca 'Safir', en una reñida competencia. Turquía es uno de los mayores productores mundiales de telenovelas.

Por su parte, 'Punt de no retorn', que aborda la transformación del mundo, ha logrado un Emmy Internacional en dura lucha con las otras tres contrincantes de su categoría: 'Kweens of the Queer Underground', de Australia; 'La Vida de Nosotras', de Chile, y 'Kenshiro ni Yoroshiku', de Japón.

| RTVE

"Aunque en mi carrera ya he recibido bastantes premios a nivel internacional, este es el más importante y el más simbólico ya que lo he conseguido con una de las televisiones en las que empecé y que ahora, después de más de 20 años, he vuelto", explicaba el periodista Raül Gallego.

Entre los cinco países latinoamericanos que han optado a los galardones, Argentina ha sido sin duda el protagonista. "Mafalda", la eterna niña elocuente creada por el dibujante Quino, ha "presentado" las categorías infantiles con motivo de su 60 aniversario. No obstante, de las 14 nominaciones latinas -una por categoría- solo han prosperado dos: en comedia, donde ha ganado la argentina "División Palermo", y en programas "factuales" infantiles, donde ha conseguido el galardón la mexicana 'La vida Secreta de tu mente'.

En los codiciados premios a mejor actuación, el actor británico Timothy Spall ('The Sixth Commandment') ha superado al brasileño Julio Andrade ('Betinho: No Fio da Navalha'), y la tailandesa Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying ('Hunger') ha ganado a la mexicana Adriana Barraza ('El último vagón').

Reino Unido ha sido el país con más galardones de la noche, cuatro: aparte del mejor actor, se ha llevado el mejor documental con 'Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story', ha conseguido también el de mejor documental deportivo con 'Brawn: The Impossible Formula 1 Story' y ha ganado en animación infantil, con 'Tabby McTat'.