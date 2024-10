Un inesperado arresto en el capítulo de 'La Promesa' el jueves 3 de octubre

'La Promesa' continúa avanzando en sus tramas en la tarde de La 1 este jueves 3 de octubre. De lunes a viernes a las 17:30h, los espectadores podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Ana Garcés, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Cruz pidió en cocinas que el asunto de su hijo y Manuel se llevó con total discreción. Esto provocó que Jana se aventurase a hablar con la marquesa. Julia le contó a Martina toda la verdad y esta se compadeció de ella. Manuel reunió a sus padres para reafirmarse en su decisión de casarse con Jana.

Margarita le contó a Ayala que Martina no quería vivir con ellos y a él le pareció bien. Lope no se dejó amedrentar por la duquesa de Carril. Además, María Fernández confesó que su relación con Salvador no estaba pasando por un buen momento.

Catalina le dijo a Pelayo que le gustaría tener su hijo con él. Esta propuesta era lo último que necesitaba el conde para hundirse en su océano de dudas. Petra siguió arremetiendo contra Marcelo y Teresa no tenía otra que morderse la lengua ante el poder del ama de llaves.

Recordamos que 'La Promesa' mantuvo en junio el liderazgo por 13º mes consecutivo, con una ventaja de casi 1 punto. La serie ha logrado récords históricos en Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Baleares. Además, vuelve a ser la ficción más consumida en diferido (297.000 espectadores): su dato global (lineal+diferido) se eleva a 1.232.000 espectadores. Sigue imbatible desde junio de 2023 y es la más competitiva de la sobremesa y tarde de La 1 de los últimos once años.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', la situación de Jana y Manuel en palacio llega al límite. Para sorpresa de la pareja, no es Cruz quien tiene la reacción más visceral contra ellos. Tras su mala reacción, Pelayo busca un acercamiento con Catalina.

Lo que no sabe es que la señorita todavía no le ha contado toda la verdad respecto al hijo que espera… y aún le queda la parte que más herirá el orgullo del conde. María Fernández se flagela cada vez que piensa en el cuaderno. La culpabilidad lleva a la doncella a tomar una decisión drástica al respecto.

Curro decide dar un paso al frente para defender la relación de Manuel y Jana, así que acude a Alonso para tratar de hacerle ver las similitudes de la situación de su hijo con la suya en el pasado. El sargento Burdina vuelve a 'La Promesa', y esta vez para llevarse a alguien arrestado por el asesinato de Gregorio.