La visita de Jana y Manuel en el capítulo de 'La Promesa' del jueves 26 de septiembre

'La Promesa' continúa avanzando en sus tramas en la tarde de La 1 este jueves 26 de septiembre. De lunes a viernes a las 17:30h, los espectadores podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Ana Garcés, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior, el sobre que encontró el sargento Burdina entre las ropas de Gregorio dio un giro a la investigación. Rómulo tuvo que tomar una difícil decisión para que Manuel no se viese implicado. Manuel avisó a Catalina de que necesitaría que lo defienda cuando llegue el momento, lo que despertó la intriga de la joven.

Mejores momentos había vivido Cruz en 'La Promesa', especialmente cuando descubrió de la manera más imprevisible el secreto mejor guardado de su hijo. Vera no podía más con la negatividad de Lope y le exigió un esfuerzo mayor por su parte si no quería que acabasen rompiendo. Martina sospechó de la cercanía entre Curro y Julia y no podía evitar sentirse celosa.

| RTVE

Recordamos que 'La Promesa' mantuvo en junio el liderazgo por 13º mes consecutivo, con una ventaja de casi 1 punto. La serie ha logrado récords históricos en Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia y Baleares. Además, vuelve a ser la ficción más consumida en diferido (297.000 espectadores): su dato global (lineal+diferido) se eleva a 1.232.000 espectadores. Sigue imbatible desde junio de 2023 y es la más competitiva de la sobremesa y tarde de La 1 de los últimos once años.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Catalina se reúne con Pelayo para contarle algo que llevaba mucho tiempo ocultando. Martina estalla contra Julia y decide echarla de 'La Promesa', pero Curro la defiende y asegura que se puede quedar cuanto quiera, pues ahora es su invitada también. Tras descubrir la verdad, el Sargento Burdina interroga a Pía, que decide ir en busca de su hijo.

La duquesa de Carril le exige a su hija que devuelva el dinero que robó. Además, Teresa le dice a Marcelo que no puede seguir fingiendo que son marido y mujer. Por fin, Jana y Manuel acuden con ilusión a la ermita donde se van a casar.