El problema de Blanca Romero que pone en riesgo su participación en las Campanadas

A tan solo tres días para despedir el 2024 y recibir el 2025, la actriz Blanca Romero se encuentra lidiando con un inesperado problema que podría complicar su noche más especial. La presentadora de 'Next Level Chef' será la presentadora de las Campanadas de Telecinco y Cuatro junto a Ion Aramendi. Sin embargo, Blanca Romero no esperaba sufrir este contratiempo que ha desvelado en sus redes sociales.

Desde los impresionantes Jameos del Agua, en Lanzarote, Blanca Romero ha compartido con sus seguidores una difícil situación.Se trata de la pérdida de la maleta que contenía el vestido que tenía planeado lucir para la ocasión. La actriz, que ha viajado a la isla en compañía de sus hijos Lucía y Martín, confirmó el percance a través de su Instagram.

"La única maleta que no llegó fue la mía, la de Luci llegó y la de Martín también. Yo dije 'bueno, si no llega la maleta...'. Será que ya lo sabía que no iba a llegar", explicó Blanca Romero con un toque de resignación en un vídeo que rápidamente captó la atención de todos sus seguidores.

| @blancaromeroe

Horas más tarde, la actriz volvió a pronunciarse sobre el tema, esta vez con menos esperanzas: "Ya es oficial. Se ha perdido la maleta, con el vestido de las Campanadas". Aunque inicialmente le informaron que su equipaje podría aparecer, a las 00:15h del día siguiente todavía no había señales de la maleta. Frente a la incertidumbre, Blanca Romero se lo tomó con humor, diciendo: "Empieza a apetecerme darme cabezazos contra las paredes".

A medida que pasan las horas y el tiempo se agota, la tensión aumenta para Blanca Romero. Aunque ha intentado mantenerse optimista, la falta de su vestido representa un desafío importante para sus primeras Campanadas como presentadora en Mediaset.

El Castillo de San José, con 245 años de historia, será el escenario que acogerá la retransmisión en directo de las Campanadas de Mediaset. Lo hará en el horario peninsular de la mano de Ion Aramendi junto a Blanca Romero y en el del archipiélago canario con Ángeles Blanco y Ricardo Reyes.