Primeras palabras de Lalachus, tras confirmarla RTVE para presentar las Campanadas

Por fin ya lo puede decir. Lalachus ya puede gritar a los cuatro vientos que presentará junto a David Broncano las Campanadas de TVE. Un secreto a voces, que fue destapado antes de la confirmación por parte de RTVE, al que ya ha podido contestar públicamente la cómica.

Su nombramiento como presentadora de las Campanadas de La 1 no ha dejado a nadie indiferente.Las redes sociales se llenaron al momento de horribles comentarios gordófobos intentando ridiculizar a la colaboradora de 'La Revuelta'. Sin embargo, muy a pesar de estos desagradables comentarios, Lalachus ha contado con el apoyo de muchos compañeros de profesión, así como de muchos seguidores.

Ante el anuncio de RTVE, la cómica se ha visto con plena libertad de poder expresar lo que siente, tras esta gran noticia. A través de varias stories en su cuenta de Instagram, la colaboradora de 'La Revuelta'ha compartido con sus seguidores sus impresiones, después de que hayan decidido contar con ella.

| RTVE

"No puedo hablar porque estoy llorando mucho. No he podido decir nada antes, no he podido salir aquí diciendo nada, porque no era nada oficial, pero es muy fuerte. Estoy muy emocionada", confesaba Lalachús hecha un mar de lágrimas, sin todavía creerse que vaya a presentar las Campanadas.

La cómica se mostraba en sus redes sociales visiblemente emocionada, tras esta gran noticia que, por fin, se hacía oficial. "Muchísimas gracias por los mensajes que me habéis estado mandando estos días, no hay nada que me haga más ilusión en el mundo. No puedo hablar, nos vemos en las campanadas", soltaba la colaboradora de 'La Revuelta'.

Las críticas que ha recibido Lalachus han llegado a tal punto que incluso el presidente de RTVE se ha visto obligado a pronunciarse. Pero, para sorpresa de muchos, el recién estrenado presidente de la televisión pública no centraba las críticas en la gordofobia, sino en el machismo.

"Nada tienen que ver con que sea gorda sino con que es mujer. ¿Alguien recuerda alguna crítica por su peso contra Alberto Chicote o contra Ibai Llanos cuando presentan las campanadas? Tanto por avanzar. Puro machismo", condenaba José Pablo López en su cuenta de X.