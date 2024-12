Primeras palabras de Jorge Javier sobre el dramático futuro de 'El Diario de Jorge'

La audiencia siempre dicta sentencia. Si un programa no le gusta a los espectadores, ese programa durará poco en pantalla. Jorge Javier Vázquez, como presentador de 'El Diario de Jorge', no es capaz de quitarse ese pensamiento de la cabeza, tras las malas audiencias registradas de su programa.

Las tristes audiencias de 'El Diario de Jorge' apuntan a que el programa será cancelado en muy poco tiempo. Sin embargo, el catalán, lejos de darse por vencido, busca la manera en la que poder reflotar este formato que parece hundido. El presentador ha aprovechado para desahogarse soltando una dura reflexión.

Jorge Javier ha compartido sus pensamientos sobre la inminente cancelación de 'El Diario de Jorge' a través de su blog en la revista Lecturas. "Yo también he leído algo al respecto. Pero, mientras eso no se produzca, hay que seguir trabajando", comenzaba el catalán con esperanza.

"Yo estaba acostumbrado a trabajar sin prestarle demasiada atención a las audiencias porque no teníamos rivales y ahora me muevo en otras coordenadas. No hay día que no aparezca alguna noticia relacionada con la cancelación del programa. Lo que me lleva a recordar una de las principales características de mi trabajo: la inestabilidad", confesaba Jorge Javier.

| Mediaset

De hecho, admitió que Paco, su expareja, le comunicó que nunca le había visto tan preocupado por un programa. "Hay días que vuelvo a casa con muchas ganas de llorar, porque las cosas no han ido tal y como yo esperaba", insistía el presentador de 'El Diario de Jorge'.

Sin embargo, Jorge Javier no está nada disgustado con el resultado del programa, sí con las audiencias, pero no con la forma de hacer televisión. "Hay otros días que salgo muy feliz, con sensaciones muy cercanas a las vividas en el teatro, y entonces, recobro de nuevo la ilusión. En muchísimas ocasiones me he sentido afortunado por vivir situaciones muy emocionantes, estoy llorando como nunca", desvelaba.

De esta forma, el presentador de 'El Diario de Jorge' está tratando de aguantar el máximo tiempo en parrilla con su particular diario. "Estamos luchando por sobrevivir. Cuando las cosas no vienen bien dadas, toca apretar los dientes y esperar que el día siguiente sea mejor", exponía con esperanzas.

Además, se armó de fuerzas para defender la permanencia de 'El Diario de Jorge' en televisión, aludiendo a la joven redacción que trabaja allí. "Quiero que 'El Diario de Jorge' continúe por muchas razones, pero sobre todo por el equipo que lo hace posible", destacaba.

Jorge Javier también se ha mojado sobre qué hará el próximo trimestre, tras arrebatarle 'GH DÚO 3'. "Quiero aprovechar para hacer cursos, viajar, quedar con amigos.En definitiva, fomentar mi vida social", concluía.