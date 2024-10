Primeras bajas en la película de 'Aída': una mítica protagonista dice no a su regreso

La esperada película 'Aída', dirigida por Paco León, que marcará el regreso de la icónica serie a las pantallas diez años después de su final, ya ha generado gran expectación entre los fanáticos. Sin embargo, no todo el elenco original estará presente. Una de las grandes protagonistas ya ha anunciado que no participará en este proyecto.

La cinta, que está siendo producida por Telecinco Cinema y Globomedia (The Mediapro Studio), tiene previsto iniciar su rodaje en el primer trimestre de 2025. Contará con un estreno en cines antes de pasar a la plataforma Prime Video. A pesar de contar con gran parte del reparto original, Ana Polvorosa ha anunciado que no retomará retomar su papel de La Lore.

Según adelanta FormulaTV, la actriz, que dejó la serie en la octava temporada, ha decidido no participar en el proyecto. Después de haber interpretado una amplia variedad de personajes tras su paso por 'Aída', Ana Polvorosa habría optado por no ser nuevamente asociada con el personaje que la hizo famosa. Durante una entrevista en la Cadena Ser, la actriz ya había expresado sus dudas sobre un posible regreso: "No lo sé, me lleno de dudas respecto a eso".

| Mediaset

Además, en el pódcast "Animales Humanos", la actriz confesó que "sentí que había llegado ese punto final con este personaje y esta historia".

Mientras que la participación de Ana Polvorosa no será posible, sí se ha confirmado que Paco León retomará su papel de Luisma, y estará acompañado por Eduardo Casanova, Melani Olivares, David Castillo, Canco Rodríguez, Miren Ibarguren y Pepa Rus. Aunque aún no se ha oficializado, se espera también el esperado regreso de Marisol Ayuso, Mariano Peña y Pepe Viyuela, que completarán el reparto de esta esperada película.

La gran incógnita sigue siendo Carmen Machi, protagonista indiscutible de la serie. Aunque muchos no conciben 'Aída' sin Aída, aún no está claro si la actriz aceptará regresar al papel que la catapultó a la fama tras interpretar primero a la famosa asistenta en 'Siete vidas' y luego liderar el spin-off con 'Aída'.