El presidente de RTVE tiene que pedir disculpas por la catalanofobia de un periodista

José Pablo López, presidente de RTVE, se ha visto obligado a pedir disculpas tras las polémicas palabras de un periodista de TVE Canarias. Todo ocurrió durante la rueda de prensa posterior al partido entre el Espanyol y Las Palmas, celebrado el domingo en Gran Canaria. El reportero generó controversia al afirmar: "No, gracias a Dios", en respuesta a una corrección del técnico blanquiazul, Manolo González, sobre su comprensión del catalán.

El incidente ocurrió cuando Manolo González, como es habitual, respondió primero en catalán a varias preguntas antes de pasar al castellano. En su intervención inicial, el entrenador expresó su frustración por la derrota de su equipo por 1-0, con un gol de falta de Sandro Ramírez, aludiendo a una polémica sobre la distancia de la barrera.

También criticó decisiones arbitrales relacionadas con el tiempo de descuento y el criterio ante las protestas de los equipos. Sin embargo, González complementó sus quejas con autocrítica, apuntando errores propios del Espanyol, como la falta de "contundencia en las áreas".

Cuando el periodista de TVE interpretó que González culpaba al árbitro de la derrota, el técnico replicó: "No has entendido muy bien el catalán, ¿no?". Fue entonces cuando el reportero respondió con la controvertida frase: "No, gracias a Dios". A pesar de la tensión inicial, González explicó en castellano sus argumentos, zanjando el asunto en buenos términos durante la rueda de prensa.

Sin embargo, la frase del periodista desató críticas en redes sociales y medios de comunicación catalanes, como 3Cat. La cadena autonómica catalana tituló: "La catalanofobia de un periodista canario durante la rueda de prensa de Manolo González".

Ante esta situación, José Pablo López reaccionó compartiendo el vídeo con un mensaje de disculpa: "Pido disculpas por estas afirmaciones que no representan en absoluto a RTVE. Las lenguas cooficiales son una riqueza y su desconocimiento no es motivo de orgullo. Seguiremos adelante con nuestro plan para promover la diversidad lingüística y cultural de nuestro país".

El presidente de RTVE reiteró su mensaje también en catalán, subrayando el compromiso del ente público con la promoción y el respeto de la diversidad lingüística y cultural en España. "Demano disculpes pero aquestes afirmacions que en absolut representen RTVE. Les llengües cooficials són una riquesa i el seu desconeixement no és cap motiu d'orgull. Continuem endavant amb la nostra fita de promoure la diversitat lingüística i cultural del nostre país", escribía.