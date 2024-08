Preocupación por los últimos mensajes de Maite Galdeano ante la entrevista de Sofía

La ruptura de la relación familiar entre Sofía Suescun y Maite Galdeano sigue dando mucho que hablar en los platós de televisión. De hecho, este mismo 23 de agosto, la joven se sentará en el plató de 'De Viernes' para aclarar todo lo que ha vivido durante los últimos años. Horas después de conocerse esta entrevista, Maite Galdeano ha reaccionado con unos misteriosos stories que han generado preocupación entre sus fans.

Recordamos que 'TardeAR' desvelaba los primeros detalles de la entrevista. "La audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía que no se ha visto hasta ahora, lo que hay detrás y que no se ha visto hasta este momento. Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma no puedo más", explicaban.

De primeras, según compartió el reportero Álex Álvarez en 'TardeAR', la madre de la joven quedó profundamente afectada tras escuchar las declaraciones de su hija. "Dice que se ha quedado en shock, que maldad, se le ha ido la cabeza a mi hija, esto es brutal ya no puedo más, me va a dar algo. Es una injusticia la que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo", relevaron.

Al día siguiente, Maite Galdeano publicaba unos preocupantes stories, buscando un lugar donde vivir. "Comunicado serio y urgente para toda España: busco vivir en finca a cambio de paseos a perritos o dar compañía a señor, señora o similar. Preferentemente Madrid o el norte. Soy simpática, divertida y honrada. Os leeré Instagram, gracias".

| @maite_galdeano_

Después, también compartía una fotografía de su perra durmiendo: "Tila sin ganas de vivir. No puedo verla así y, por lo tanto, va a tener que regresar de donde nos echaron", explicaba. Por lo tanto, ha dejado claro que devolverá a la perra con la que actualmente convive a su hija Sofía Suescun.

"Por favor, que alguien venga a rescatarnos. Esto es muy serio, no se puede aguantar este abandono. Quien nos echó sin piedad que se ponga en nuestro lugar. Gracias", ha sido el último story publicado junto al animal en un mensaje de auxilio a Sofía Suescun.