Preocupación por el estado de salud de Charo Vega: ha sido operada de urgencia

La salud de Charo Vega se ha colado en el foco mediático.Para sorpresa de muchos, la colaboradora de televisión ha anunciado, a través de sus redes sociales, su inesperada operación. Una intervención quirúrgica que ha sido llevada a cabo en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa de Sevilla.

Charo Vega, actualmente, está retirada de los focos, siendo sus últimas apariciones televisivas en 'Sálvame' y 'Supervivientes'. En el reality de supervivencia tuvo una presencia muy fugaz, tras convertirse en la primera expulsada. De todas formas, la colaboradora estaba bastante desaparecida de los medios, sorprendiendo ahora con una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Según ha informado en su cuenta de Instagram,sufría de dolores de espalda, algo que la limitaba por completo. Charo Vega compartió una imagen con la cicatriz que se le quedó de la operación, alarmando así, sin ella quererlo, a sus seguidores.

| @charovegaoficial

"La cornada ha sido gorda, estoy muy bien, gracias quirón salud Infanta Luisa de Sevilla. Buen fin de semana", publicaba la abuela de Manu Soto. Charo Vega protagonizó grandes intervenciones televisivas junto a su nieto en el 'Deluxe'.

La colaboradora no ha dudado en tranquilizar a sus seguidores compartiendo una imagen de ella de espaldas en el hospital con el camisón. "Me dirijo al quirófano para arreglar unas vértebras en mal estado. Esto fue el lunes y hoy me encuentro muy bien, besitos", escribía Charo Vega, poniendo fin a las alarmas sobre su estado de salud.

De hecho, aprovechó para contar más detalles acerca de lo bien que había ido su intervención por quirófano. "Muy contenta, mi primera salida a quitar grapas, duchada como dios manda. Con mi faja de mármol voy muy tiesa y segura, #meencuentroideal", publicaba la colaboradora, un día después.

Aun así, sus seguidores han seguido interesándose por más detalles de la operación de la abuela de Manu Soto. "La recuperación muy buena, yo estoy fenomenal", respondía Charo Vega, intentando tranquilizar a aquellos que la siguen desde hace tantos años.