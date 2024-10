Preocupación por Borja González de 'Tentaciones' tras sufrir un accidente con su hijo

Borja González, conocido por su participación en 'La Isla de las Tentaciones',ha sufrido un accidente de tráfico mientras viajaba con su hijo Luca, fruto de su relación con Ana López. El impacto envió tanto al guardia civil como al bebé, de menos de un año, al hospital para ser evaluados tras el susto. Borja González compartió los detalles en redes sociales, explicando que ambos se encuentran fuera de peligro.

La noticia fue inicialmente compartida por Ana López, que, junto a una imagen de Borja en el hospital, explicó que su pareja sufrió el impacto del airbag durante la colisión. "Borja ha tenido un golpe con el coche. El daño que tiene ha sido del airbag. Iba con Luca, pero por suerte solo ha sido un susto. Seguimos los tres en el hospital, pero tranquilos, está bien", informó la influencer, aliviando la preocupación de sus seguidores.

Unas horas después de recibir el alta médica, Borja González detalló lo sucedido: "He tenido un accidente, le he dado a una chica por detrás con el coche. Me ha saltado el airbag... Además, iba con Luca".

| Mediaset

"He salido volando del coche para ver si estaba bien y, nada, él ni se ha enterado. Yo sí que me he hecho un esguince y una abrasión", explicó, mostrando ambas manos vendadas y agradecido de que el pequeño Luca resultara ileso.

De este modo, Borja González debe guardar reposo por recomendación médica, un "descanso" que no ha dejado de abordar con humor junto a Ana López. Entre bromas, él sugirió utilizar su recuperación como excusa para evitar levantarse por la noche a dar el biberón, a lo que ella contestó: "La llevas clara, chaval".

A lo que Borja González respondió en tono de broma: "No respeta la prescripción de mi médico... así no me voy a recuperar nunca". Esta chispa en medio de la tensión demuestra la complicidad que comparten ambos, quienes ahora afrontan este inesperado contratiempo con optimismo y buen humor.