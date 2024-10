Polémica en 'MasterChef': Rubén Ochandiano señala manipulación tras su abandono

'MasterChef Celebrity' vivió este lunes una salida inesperada, ya que, antes de que el jurado diera su veredicto, sobre la eliminación, uno de los concursantes decidió abandonar voluntariamente. Ese fue Rubén Ochandiano, quien durante las últimas horas ha compartido con sus seguidores en redes sociales una frase que dijo en dos ocasiones durante el programa, pero que fue censurada.

Todo ocurrió en los momentos finales de la cuarta entrega de 'MasterChef Celebrity', cuando el jurado dejó en la cuerda floja a los tres peores de la prueba de eliminación: Pocholo, Itziar Miranda y Rubén Ochandiano.

Justo cuando estaban a punto de anunciar su decisión, el actor decidió intervenir: "Me voy a ir yo, porque he dejado de pasármelo bien y quiero quedarme con lo más rico, prefiero marcharme. Estoy bien, estoy tranquilo. Lo estoy sintiendo así, con todo el respeto y el cariño hacia el programa", explicó Rubén.

| RTVE

Pepe Rodríguez intervino sin extenderse: "Respetamos tu decisión". "Jamás había pasado algo así", añadió, refiriéndose a un abandono justo en el momento de la deliberación de los jueces. "Es la primera vez que nos pasa, que no damos un veredicto para decir quién se va", continuó.

En un tono más calmado, y ya en la sala donde los concursantes se despiden, Rubén Ochandiano profundizó sobre su decisión, que aseguró haber meditado: "El cuerpo me ha reaccionado así. Me lo he pasado muy bien, pero siento que no he acabado de entrar en el programa. Prefiero quedarme con la sensación de cariño y de gratitud, prefiero quedarme con un buen recuerdo. Soy superfan del programa".

Además, Rubén Ochandiano también reflexionó sobre lo vivido en el programa y sus motivos personales: "A pesar de mi decisión, ha habido momentos maravillosos. Los grupos grandes, en general, me abruman un poco y tengo tendencia a escaparme, pero aquí he tenido el tiempo de poder ir conociendo a mis compañeros, de conocer lugares fantásticos, a personas maravillosas que espero se queden en mi vida para siempre. He aprendido a comer rico y a disfrutar la vida".

| RTVE

Sin embargo, Rubén Ochandiano no se limitó a esas palabras en su despedida televisada. El actor ha revelado en redes sociales que hubo una frase clave que no se incluyó en la edición final del programa, a pesar de que la dijo en dos ocasiones. "Al editar el programa de anoche a Macarena Rey se le olvidó incluir una frase que repetí hasta en dos ocasiones", escribió, haciendo alusión a la CEO de Shine Iberia.

En su mensaje, Rubén Ochandiano aclaró cuál fue esa frase que considera fundamental para entender su abandono. "Me voy porque ha llegado un punto en que me resulta imposible respetarme a mí mismo y respetar la dinámica del programa", fue la frase.

El argumento, que no apareció en lo emitido por La 1, fue repetido por el actor hasta dos veces porque, según él, era esencial para explicar su decisión de marcharse. "Me parece justo incorporarla al relato", concluyó Rubén Ochandiano en su publicación, reivindicando así la importancia de sus palabras.