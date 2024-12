Pilar Vidal deja KO a sus compañeras de 'Espejo Público' tras burlarse de su estilismo

Pilar Vidal ha seguido los pasos de Cristina Pedroche. La colaboradora de 'Espejo Público' se ha puesto en las manos del diseñador José Perea para despedir el año con un sorprendente vestido. Sin embargo, lo que nunca se habría esperado es que sus compañeras de programa se rieran de su estilismo.

La colaboradora de 'Espejo Público' se dirigía a la Puerta del Sol en un taxi mientras conectaba en directo con su programa. Pilar Vidal mostraba unas enormes gafas de sol negro junto a una gran capa blanca que no permitía ver detalles de su vestido. El look de la periodista no pasó desapercibido para sus compañeras de programa.

La primera en pronunciarse fue Lorena Vázquez, que le tiró un dardo al preguntarle si "¿esas gafas que llevas son un homenaje a Rappel o a Rocío Jurado?". La periodista, pese a no esperarse esta pregunta, pudo salir del paso. "Son un homenaje a Rocío Jurado, son mis gafas de Dior", soltaba la colaboradora de 'Espejo Público'.

| Atresmedia

Sin embargo, tras escuchar las risas de sus compañeras de programa, Pilar Vidal decidió asestarles un duro golpe. "Sois unas envidiosas y unas malas compañeras, porque os estáis burlando de mis gafas cuando son mega fashion", les respondió la periodista. Una respuesta que provocó que continuaran las risas.

De esta forma, Lorena García aprovechó para continuar con la broma, insinuando que sus gafas estaban revolucionando las redes sociales. "Estamos viendo comentarios en redes sociales de gente que dice que pareces un muffing de nata por la capa", le contaba la presentadora. La periodista, actualmente, se encuentra sustituyendo a Susanna Griso como presentadora de 'Espejo Público'.

Pilar Vidal aprovechó las bromas para engrandecerse destacando el gran interés que había por su estilismo. "¿Y es trending topic? Si no lo es, no me importa", aseveraba la colaboradora de 'Espejo Público'.

"Es una diva absoluta, lleva incluso guantes", destacaba Lorena García. Acto seguido, Lorena Vázquez continuó con las bromas, dedicándole otra a su compañera. "Esos guantes te van a venir bien para sacar las pizzas del horno, para no quemarte las manos te van a venir fenomenal", soltaba.