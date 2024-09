Pepe Ribagorda rompe su silencio antes de dejar su puesto en Informativos Telecinco

Pepe Ribagorda se prepara para despedirse de su puesto como presentador en Informativos Telecinco tras 18 años al frente, en medio de una nueva reestructuración en la cadena. La llegada de María Casado para liderar los informativos de fin de semana junto a David Cantero ha provocado cambios significativos. Esta reestructuración incluye la salida de Pepe Ribagorda, uno de los rostros más conocidos de la información en Mediaset.

Antes de su despedida definitiva este domingo, 15 de septiembre, Pepe Ribagorda ha compartido sus reflexiones sobre esta etapa que llega a su fin. "Son ciclos que se van terminando", ha admitido en declaraciones a El Confi TV, aceptando con serenidad los cambios en su rol dentro de Mediaset.

Aunque su salida como presentador es un hecho, Pepe Ribagorda se mostró "muy ilusionado" con los nuevos proyectos que lo esperan, que, según sus palabras, estarán "muy vinculados a pasiones mías". Aunque aún no se ha concretado cuál será su nuevo papel en Telecinco, el periodista aseguró que "se tiene que conformar y configurar todo, pero hay muy buena voluntad por ambas partes".

| Mediaset

"Sigo en la casa y la casa me ha trasladado su respeto y su consideración, pues son muchos años. He dado mucho por la casa, la casa Mediaset me ha dado también mucho a mí y bueno, tenemos una relación muy estable", señaló Pepe Ribagorda, visiblemente emocionado. "Me hace mucha ilusión pegar el último arreón mío profesional en mi casa y con proyectos que pueden ser muy interesantes para todos", añadió

En sus declaraciones, también aprovechó para hacer balance de la etapa de Informativos Telecinco que ha dirigido junto a Pedro Piqueras, destacando la relevancia que han alcanzado durante estos años. "Ha sido una etapa muy fructífera en la que hemos consolidado el informativo y lo hemos convertido durante muchísimos años en referente informativo de los fines de semana. Es un informativo que ha gustado, ha tenido muchísima credibilidad y que ha sido muy seguido siempre", subrayó con orgullo.

"Me voy con la cabeza muy alta y además con la sensación del deber cumplido y con el orgullo por todos los logros que hemos conseguido", dijo el presentador, quien se siente profundamente agradecido. "He recibido todo el reconocimiento de los compañeros, que eso para mí es muy importante. Con el reconocimiento no solo de mi equipo, que ya te digo que ha sido determinante y clave, sino con el de toda la redacción. Y eso para mí, irme con el reconocimiento, yo creo que es el mejor de los premios que puedo tener", concluyó.