Pepe Ribagorda desvela ahora el motivo real de su salida de Informativos Telecinco

Tras 18 años al frente de los Informativos Telecinco los fines de semana, Pepe Ribagorda se despidió el pasado domingo de la audiencia. A raíz de la reestructuración de la plantilla de presentadores, el veterano periodista ha sido uno de los afectados por los cambios en la dirección de los informativos. En su lugar, María Casado se pondrá al frente de Informativos Telecinco, acompañada de David Cantero.

"Yo cierro una etapa. Es una de las mejores de mi vida profesional, e inicio con toda la ilusión del mundo una nueva, en esta, en mi casa, en Mediaset, aún me queda historia por escribir. Termino esta etapa reconfortado por el cariño y el respeto que me están llegando por todas partes", dijo Pepe Ribagorda en su emotiva despedida.

Tan solo cinco días después de su adiós en pantalla, Pepe Ribagorda ha concedido una entrevista en El Faro de la Cadena SER, donde se ha sincerado sobre su salida. El periodista ha reconocido que no fue una sorpresa del todo, dado el cambio de dirección en los informativos: "Cuando llegó el nuevo equipo directivo de informativos, el fin de semana adquirió otro perfil y bueno, era algo que no descartaba. Yo entiendo que quieran proceder a cambios… y les exigen además cambios. Y cuando viene un nuevo director de informativos pues está en todo su derecho a cambiar lo que hay".

| Europa Press

El periodista asumió con naturalidad la decisión, reconociendo que su rostro estaba muy vinculado a la anterior etapa de la cadena. A pesar de esto, se mostró satisfecho con su trayectoria: "Entré con Pedro Piqueras y he salido entre aplausos y con el sentimiento de que hemos conformado una etapa histórica en los informativos de la televisión y de Telecinco".

Aunque su salida supone el fin de una era en los fines de semana, Pepe Ribagorda ve este cambio como una oportunidad para disfrutar de su vida personal. El periodista ha confesado que el sacrificio de trabajar los fines de semana le había impedido disfrutar plenamente de su familia, especialmente de su hija, con quien ahora espera pasar más tiempo. "Renunciar a los fines de semana teniendo una hija como tengo es complicado. Ahora es adolescente, pero antes era pequeñita y me hubiera gustado hacer muchas cosas", explicaba.

Sin embargo, el periodista dejó claro que su carrera no ha terminado: "Yo no me he ido. Hay proyectos en marcha y todavía tengo una historia por escribir. Así que es un punto seguido".