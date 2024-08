Pepa Romero, sustituta de Sonsoles, deja claro por qué dejó la productora de Ana Rosa

Pepa Romero se ha convertido en la sustituta oficial de Sonsoles Ónega en Antena 3 este verano. La periodista, hasta ahora reportera de 'Y ahora Sonsoles', se ha puesto al frente del espacio como presentadora. Ahora, Pepa Romero ha desvelado por qué hace un año abandonó Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, para saltar a 'Y ahora Sonsoles'.

"Vivo este nuevo reto con mucha emoción porque llevo como reportera del programa más de un año. Siempre me ha encantado estar en el plató, pero me ha tocado más trabajar en la calle. Me llegó la oportunidad porque la sustituta titular estaba de baja por maternidad", explicaba sobre su nuevo papel como presentadora.

"Es un reto sustituir a la mejor, Sonsoles Ónega. Y nerviosa la verdad es que no estaba porque ya llevo muchos años en televisión", añadía Pepa Romero en una entrevista a El Diario Vasco.

Además, ha confesado que no está hablando con Sonsoles Ónega: "Estoy intentando no molestarla porque sé que ha tenido un año excesivamente duro con todo el tema de su libro, el programa diario y sus viajes. Hablé con ella antes de iniciar este verano para que me diese consejos. Me hubiese gustado verla, pero fue imposible porque yo me paso todo el día viajando como reportera, pero sí hablé con ella por teléfono y me dio mucha tranquilidad, paz y confianza".

| Atresmedia

Cabe destacar que Pepa Romero ya coincidió con la presentadora mientras trabajaban en Unicorn Content. "Conocí a Sonsoles Ónega en 'Ya son las 8', el programa que hacíamos en Telecinco por las tardes, y tuve una conexión profesional con ella. Me pareció una persona que me encantaba tener al otro lado del pinganillo", explicaba.

De este modo, Pepa Romero ha confesado que la presentadora fue el motivo principal por el que abandonó la productora de Ana Rosa. "Cuando me hicieron fija en Unicorn Content, a Sonsoles Ónega la ficharon en Antena 3 y me quedé en la productora, pero al año siguiente recibí una llamada de Atresmedia y no lo dudé. Yo quería irme con Sonsoles".

"En Unicorn Content estaba fenomenal y me dieron muchas oportunidades. Creo que es importante siempre quedar bien con todos en los sitios en los que has estado. Al final, esto es una carrera muy de fondo y nunca sabemos dónde vamos a estar", añadía la periodista.

Finalmente, también ha hablado de la presión de las audiencias: "Son esclavas y me levanto todos los días a las ocho para ver los datos, que era algo que ya hacía como reportera. Y luego esa batalla de las tardes es muy dura, porque al final son pocos testimonios de cada historia y dos programas que tienen una esencia muy parecida".

"Los reporteros son amigos tuyos, pero al final debes intentar tener el mejor testimonio siempre. Y unas veces ganas, otras veces pierdes, pero siempre intentando mantener el compañerismo en la medida posible. A veces pueden surgir problemas o hay rivalidad porque todos queremos lo mismo, entonces es muy complicado", ha concluido la periodista.