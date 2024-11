Paz Padilla recibe un jarro de agua fría que la aparta de su labor en Valencia

Desde el inicio de la ayuda a las zonas más afectadas por la catástrofe en Valencia, algunas figuras públicas han ofrecido su apoyo en persona. Entre ellas, Paz Padilla se unió al esfuerzo de ayuda colaborando en la iniciativa de World Central Kitchen, repartiendo comida caliente a los vecinos afectados. Sin embargo, la humorista ha tenido que abandonar la zona antes de lo previsto debido a problemas de salud.

Ya en Madrid, Paz Padilla explicó a través de su cuenta de Instagram la razón de su partida anticipada. "He estado en Valencia todo el tiempo que he podido", compartió emocionada y con la voz entrecortada. "He regresado a casa porque no estoy bien del estómago", añadió, revelando que padece "trastornos gastrointestinales" tras su estancia en las áreas más afectadas por las aguas estancadas de la reciente gota fría.

"Ya me advirtieron que puede pasar en zonas catastróficas como lo que ha sucedido en Valencia por las aguas estancadas", explicó Paz Padilla, visiblemente afectada.

| Instagram, @paz_padilla

A pesar de estos problemas de salud, Paz Padilla subrayó que se encuentra "bien" y que ha acudido al centro de salud para hacerse las pruebas necesarias que identifiquen el tipo de bacteria. "Quiero advertiros a los que estáis allí, a los que estáis viviendo entre el fango y los que estáis de cooperantes: poneos guantes y mascarillas. Lavaros constantemente las manos", alertó la andaluza.

Paz Padilla también ofreció consejos importantes: "No sabemos qué tipo de bacterias son las que hay. Y sobre todo, tened mucho cuidado con los niños, las personas mayores y las personas inmunodeprimidas".

A pesar de su partida, Paz Padilla dejó un mensaje alentador y prometió volver a Valencia una vez se haya recuperado. "Quiero estar en casa para reponerme y ponerme fuerte mentalmente y físicamente, pero volveré a Valencia porque allí queda trabajo para largo", aseguró. Finalmente, agradeció el esfuerzo de todos los voluntarios: "Quiero dar las gracias a los miles de voluntarios que se han pasado por allí. Hemos estado con el corazón en la mano, sigamos así, no abandonemos por favor, no los dejemos solos".