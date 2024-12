Patricia Pérez se rompe en 'De Viernes' al narrar el doloroso momento de su marido

El pasado 13 de diciembre, 'De Viernes' cerró su emisión con una entrevista cargada de emociones protagonizada por Patricia Pérez y su marido, Luis Canut. Ambos compartieron cómo han enfrentado el último año tras el diagnóstico de meningitis criptocócica que afectó gravemente a Canut en marzo de 2023.

La enfermedad, provocada por un hongo, tuvo consecuencias devastadoras: Luis Canut estuvo cinco meses en estado crítico y, tras un año de intensa rehabilitación, aún arrastra secuelas importantes. Entre ellas, la pérdida total de la visión en el ojo derecho y apenas un 5% de visión periférica en el ojo izquierdo. Sin embargo, la resiliencia y actitud positiva del guionista y director de televisión han sido notables.

"Mi vida cambió cuando entré en la UCI. No hay mejor país en el mundo para ser ciego que España. La ONCE me puso un equipo y mi día a día es normal, bien", comentó Luis Canut, manteniendo una sonrisa al describir un año que, lejos de definir como "duro", prefirió calificar en 'De Viernes' como "diferente".

| Mediaset

Durante la entrevista en 'De Viernes', Luis Canut destacó la importancia de tener una buena actitud: "Es una de las pocas decisiones que he podido tomar. Tengo muchos más motivos para estar contento, aunque esto sea una limitación muy grande. Mi entorno me ha dado una lección brutal, me han protegido y me han dado mucho cariño. Nunca podré darles las gracias de cómo se han portado conmigo".

El valenciano dedicó unas palabras especialmente conmovedoras a su esposa, Patricia Pérez, resaltando su papel fundamental durante este proceso: "Patricia me ha enseñado el sentido de la palabra 'te quiero'. Yo he tenido un proceso muy duro, pero ella lo ha tenido más duro todavía. El de cuidadora es un papel que te cae, es vivir el sufrimiento de una persona que quieres... Ella también está viviendo un proceso y se ha tenido que amoldar".

Las palabras de Luis Canut emocionaron profundamente a Patricia Pérez, que no pudo contener las lágrimas mientras compartía su experiencia. "A mí me da mucha pena que no me mire, me da pena que no pueda ver una película, a su familia... En la vida hay que aprender a digerir las cosas dentro de tus posibilidades. Nadie va de héroe. Yo quiero a mi marido por encima de todo", explicaba.

A pesar de las dificultades, Patricia Pérez también subrayó su agradecimiento por la recuperación de su marido y su felicidad por tenerlo a su lado: "Yo estoy feliz porque está vivo, es feliz, es muy guapo. Y yo estoy contenta, aunque a veces estoy cansada. Son muchas cosas, hay que ayudarle en el día a día. Te das cuenta de lo vulnerables que somos".