Patricia Pardo paraliza 'Vamos a ver' por lo que se ha visto en directo

Patricia Pardo ha mostrado su profundo enfado en su segundo día al frente de 'Vamos a ver' tras las vacaciones. El motivo ha sido una noticia que la afecta de manera personal, ya que se refiere a su ciudad natal, Santiago de Compostela. En concreto, 'Vamos a ver' abordó un incidente entre un residente y un grupo de peregrinos que decidieron acampar en las escaleras de la catedral, lo que provocó un altercado.

"Este tema a ti te va a afectar especialmente. La situación en Santiago de Compostela entre los vecinos y los visitantes que se comportan de forma incívica es cada vez más tensa. Los residentes del casco histórico hablan de una degradación absoluta. El último episodio ha hecho saltar las chispas: un vecino se encaró con unos peregrinos portugueses que decidieron pasar la noche en las escaleras que dan acceso a la catedral de Santiago", explicaba una redactora.

Tras visualizar las imágenes del altercado, Patricia Pardo fue categórica en su respuesta: "Muy bien dicho. Nuestra ciudad, por supuesto, no es un circo y no está para recibir a vándalos porque no sois peregrinos, sois vándalos. La gente que no sabe respetar lo que significa Santiago de Compostela, que es Patrimonio de la Humanidad, es que no merece estar en la ciudad. Yo lo siento muchísimo", explicaba.

| Mediaset

La periodista continuó con su firmeza, haciendo un llamado a la responsabilidad de los visitantes: "La Plaza del Obradoiro no está para hacer un picnic. No se puede dejar las cosas por cualquier sitio, no se puede ir a la ciudad y no respetar a los vecinos, gritando, insultando, pintando las piedras. Vosotros, supuestos peregrinos, ¿sabéis lo que significa la Catedral de Santiago? ¿Sabéis lo que significa cada milímetro de esas piedras? La primera de ellas se colocó hace 1075 años, así que actuar en consecuencia, que el camino de Santiago son muchas cosas: fe, deporte, cultura, y respeto a la ciudad y a los compostelanos".

Patricia Pardo defendió además la hospitalidad de los compostelanos, negando cualquier acusación de "turismofobia": "Y no, no somos antipáticos, somos los mejores anfitriones porque estamos acostumbrados a recibir a los peregrinos, pero para eso hay que respetar. De verdad, que me llevan los demonios de una manera..."

"¿De qué forma se ha degradado? No hay turismofobia, todo lo contrario. Los compostelanos somos todo lo contrario y siempre hemos acogido a todos con los brazos abiertos, pero vandalizar una ciudad no es respeto", añadía una enfadada Patricia Pardo.

Finalmente, Patricia Pardo lanzó un llamado de atención a las autoridades para tomar cartas en el asunto: "Que alguien haga algo. Es que yo no puedo concebir que si vas de peregrino a visitar al Apóstol… ¿de verdad es necesario que pintes tu nombre y la fecha en la que has llegado en la piedra de la catedral? Yo tengo 41 años y jamás en la vida he visto a un peregrino firmar en la catedral. Es que así no valoras lo que estás haciendo".