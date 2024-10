Patricia Pardo no puede reprimir las lágrimas por lo que se escucha en 'Vamos a ver'

Este viernes, Patricia Pardo no ha podido contener las lágrimas ante la crudeza del reportaje que se ha emitido en 'Vamos a ver' de Telecinco. Durante la emisión, se ha realizado una conexión en directo con José, el hijo de Desiderio y María Soledad, un matrimonio que lleva juntos más de 60 años.

José ha lanzado una petición en change.org que ya ha acumulado más de 50.000 firmas con el objetivo de evitar que sus padres sean separados. Y es que podrían ser enviados a dos residencias diferentes debido a sus diferentes grados de dependencia. Ambos sufren de Alzhéimer y, a pesar de que María Soledad ha empeorado, su nueva valoración aún no se ha hecho efectiva.

"La aprobación nos la dieron en julio. Mi madre entonces estaba bastante bien y le dieron el grado 1, y a mi padre, que estaba peor, lo valoraron de grado 2. Pero en dos meses, mi madre ha perdido el 50%... Antes era una mujer independiente y ahora mismo hay que vestirla, ayudarla a comer... Es totalmente dependiente. He pedido una segunda valoración para que la valoren de grado 2", ha explicado José a través de una videollamada con 'Vamos a ver'.

| Mediaset

En la misma videollamada, se podía ver a sus padres, con María Soledad llorando mientras su marido la abrazaba y besaba. José ha insistido en la necesidad de cambiar la normativa actual para evitar que matrimonios como el de sus padres, que han pasado toda una vida juntos, tengan que separarse si no pueden costear una residencia privada. "Separarlos es matarlos en vida", ha afirmado con tristeza. Además, ha expresado su incomprensión ante el hecho de que la posibilidad de que sus padres permanezcan juntos dependa de su situación económica.

Al finalizar la conexión, la cámara ha enfocado a Patricia Pardo, quien estaba visiblemente emocionada y no ha podido contener el llanto. Joaquín Prat, también afectado por la situación, ha preguntado a sus compañeros por su sentida opinión, pero la copresentadora, entre lágrimas, ha respondido: "A mí no me mires. No puedo…".

"Es una petición bastante razonable. Si nos imaginamos a nuestros padres, tampoco querríamos que los separasen", decía Joaquín Prat. Y, mientras la emoción seguía embargando el plató, Patricia Pardo ha concluido: "O a nosotros el día de mañana. Si nos separan de nuestra pareja… Madre mía, por favor".