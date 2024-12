Patricia Pardo frena a Joaquín Prat en 'Vamos a ver' con unas palabras que no esperaba

Joaquín Prat y Patricia Pardo han vuelto a protagonizar un sonado choque en 'Vamos a ver'. La relación de los dos periodistas, que está llena de altibajos, ha vuelto al foco mediático tras unos reproches. Un pique que ha comenzado tras abordar el primer pase especial para público nudista de España, en Barcelona.

Esta visibilización de la desnudez en salas de cine ha provocado, a su vez, que saltara todo por los aires entre los dos periodistas. "Imagínense ustedes, porque yo les confieso que soy incapaz, estar sentados en el cine desnudos o solo con los calcetines puestos", comenzaba Patricia Pardo.

"Vosotros no lo tenéis nada normalizado", le respondía el presentador de 'Vamos a ver', estando a favor de la propuesta. Acto seguido, la periodista dejó caer que él sí que lo estaría. "Yo claro, que vayan al cine en pelotas, claro que sí", apostillaba Joaquín Prat.

| Mediaset

"A mí que en una playa la gente haga nudismo pues lo entiendo y me da exactamente lo mismo. Pero, ¿tú vas al cine y te encuentras a la gente saliendo desnuda y no te llama la atención y te parece normalísimo? Venga. Como siempre yo soy la rara de la mesa", soltaba indignada Patricia Pardo.

El presentador de 'Vamos a ver' le rebatió alegando que "sois muy quisquillosos, bueno, tú, porque los demás no se pronuncian". La periodista se defendía con un "claro, como siempre Patricia Pardo". Sin embargo, no terminó ahí el rifirrafe entre Joaquín Prat y Patricia Pardo.

"Qué necesidad. Yo voy al cine y no me gustaría cruzármelos porque qué necesidad tengo yo de ver a estas personas desnudas. Que se vayan a una playa nudista", aseveraba la periodista en 'Vamos a ver'.

De hecho, lo que más irritó a Patricia Pardo fue que ningún compañero de 'Vamos a ver' se mojara sobre este tema. "Sois todos unos cobardicas", sentenciaba la periodista, dejando claro que no se mojan lo suficiente y consiguiendo el duro reproche del presentador. "Por eso precisamente ellos hacen estos actos reivindicativos en los que normalizan lo que tú no has acabado de normalizar, la desnudez", le echó en cara Joaquín Prat.