Patricia Pardo da un giro de 180º diciendo de Bárbara Rey lo que nadie esperaba

La reaparición de Bárbara Rey ha hecho historia en Telecinco. Sus arranques y contestaciones a los colaboradores de 'De Viernes' dejaron a muchos con la boca abierta. Patricia Pardo ha sido una de ellas, que no ha dudado en hacer pública su opinión sobre la entrevista a la vedette.

Tras dos especiales en los que no dejó títere con cabeza, Bárbara Rey decidió aparecer en el plató de 'De Viernes' para responder en persona. Su polémica discusión con Alessandro Lequio ha revolucionado las redes sociales,reabriendo un capítulo del colaborador que parecía estar cerrado. La presentadora de 'Vamos a ver', por su parte, lo ha tenido clarísimo.

"Bárbara Rey, dispuesta a defender lo suyo, su verdad, en directo; de rojo, el color de la pasión y más segura que nunca. Bárbara desveló toda su relación con el rey a golpe de grandes titulares. Para la artista, él no era el rey, sino un amante que le perjudicó en su carrera artística", comenzaba Patricia Pardo.

| Telecinco

"Ayer, Bárbara Rey, no sé si contó la verdad o no; lo que sí es que dio un auténtico espectáculo televisivo. La tía controla como nadie un plató. Es inteligente, tiene sentido del humor, sabe controlar el ritmo televisivo como nadie y la entrevista la llevó ella", confesaba alucinada.

Afonso Egea suscribió las palabras de la presentadora de 'Vamos a ver', uniéndose a su punto de vista. "¿Qué sabemos de Bárbara Rey? Que es una artista de variedades, en el mejor sentido de la palabra. Ayer dio un auténtico espectáculo", destacaba el colaborador.

Aun así, no todo fueron buenas palabras para la vedette, ya que Antonio Rossi, por su parte, arremetió duramente contra ella. "Estuvo nerviosa, con miedo, no supo enfrentarse a los hechos ni a la historia de este país, que la intenta reescribir. Sabía que no tenía salida, la única manera de (huir) cuando te exponen los datos es hacer show e ir a lo personal", insistía.

Su presencia impactó tanto dentro como fuera del plató. De hecho, cosechó una audiencia del 13,3% de cuota de pantalla con 898.000 espectadores. Así pues, superó al que prometía ser su gran rival: el estreno del 'Grand Prix de Navidad', que consiguió un triste 8,7% de share.