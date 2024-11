Pablo Motos paraliza 'El Hormiguero' para pedir perdón por lo ocurrido con Almeida

El pasado miércoles, Pablo Motos protagonizó un momento inesperado al inicio de 'El Hormiguero'. Antes de dar paso al futbolista Rodri Hernández, el presentador de Antena 3 decidió dirigir unas palabras a la audiencia. Pablo Motos reflexionó sobre su entrevista del día anterior con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

"Ayer estuvo Almeida y le pregunté por la DANA", comenzó diciendo Pablo Motos, visiblemente serio. El episodio del martes logró un destacado 16,8% de audiencia, pero lo que ocurrió tras el programa dejó una huella personal en el conductor.

"Y, cuando llegué a casa, yo he perdido a un amigo en la DANA y una persona de su familia me dijo, porque los políticos no han dejado de decir que van a hacer todo para que todo se recupere lo antes posible, 'lo que no se va a poder recuperar son los muertos' y me quedé un poco así", confesó, evidenciando en 'El Hormiguero' lo afectado que estaba por la tragedia.

| Antena 3

Reconociendo sus sentimientos, Pablo Motos sorprendió a los espectadores con una autocrítica respecto a cómo había llevado la entrevista con Almeida. "Y pensé, 'pues a lo mejor tendría que haber tenido ayer en cuenta esto en la entrevista'", admitió, añadiendo unas sinceras disculpas por su enfoque durante la conversación.

Sin embargo, no se quedó ahí. En un tono contundente, envió un mensaje directo a la clase política. "Pero no me quedo sin decirlo, todo lo que se hizo mal, tendría que tener consecuencias", sentenció, desatando aplausos en el plató de 'El Hormiguero'.

En la entrevista del martes, el presentador ya había adelantado que tenía preguntas comprometedoras para el alcalde madrileño, abordando incluso las peticiones de dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Durante ese intercambio, Martínez-Almeida defendió al líder autonómico: "Reconoció errores y dio la cara. Habrá mucha gente que diga 'eso no es suficiente', pero dio ese paso y creo que eso también es importante", dijo el alcalde.

Por su parte, Pablo Motos dejó claro su postura al respecto: "Si asumo mi error, me voy", una frase que quedó resonando en el programa mientras se conocía que la cifra de fallecidos por la DANA había aumentado a 277.