Nunca se habría esperado la inesperada decisión final de su cita en 'First Dates'

Bárbara, una gobernanta de hospital jubilada de Alicante, se presentó a 'First Dates' para conocer un hombre con el que poder compartir sus días. La soltera se consideraba como una mujer bastante coqueta, con su característico "carmín y perfilador" en el bolso. "A estas edades, una se nota muy sola ya, pero no quiero convivencia", le contaba a Carlos Sobera.

Su prototipo de hombre tenía que ser "cariñoso, educado, detallista, y sin barba". La soltera le reconoció al presentador de 'First Dates' que ella ha sido una mujer con bastantes tablas en el amor. "Pretendientes he tenido muchos, unos los he rechazado, otros me han gustado y yo no les he gustado", confesaba Bárbara.

La cita de Bárbara fue Manuel, un cocinero jubilado que también vive en Alicante. Al soltero le apasiona "restaurar santos", ya que le mantiene entretenido, sin pensar en la soledad. Nada más verse, la impresión de ambos fue bastante distinta.

"Me hubiese gustado un señor un poco más alto, los hombres con barba no me gustan", recalcaba la soltera, mientras que al soltero le había fascinado su cita. Al sentarse a cenar, los dos se entendieron perfectamente y reconocieron sentirse muy a gusto el uno con el otro. "Al trabajar en un hospital, la veo muy culta y curiosa", le dedicaba Manuel a su cita de 'First Dates'.

De hecho, los dos solteros se dieron cuenta de que se habían presentado a 'First Dates' con el mismo objetivo. Bárbara y Manuel pretendían conocer a una persona con la que poder compartir sus últimos días, pero sin convivencia. "Yo quiero una relación, pero de amigos, de vernos, ir a tomar algo...", exponía el soltero en el confesionario de 'First Dates'.

Los dos solteros llegaron al temido momento: la decisión final de 'First Dates'. Manuel lo tuvo clarísimo, reconociendo que tendría una segunda cita con la soltera. No obstante, la reacción de Bárbara le sorprendió bastante.

"No tendría una segunda cita contigo porque no has sido una atracción física. Pero, como persona, has sido educado, encantador, te veo con sentimientos. Yo encantada de haberte conocido, aquí tienes una amiga", le dedicó ella, rompiendo la posibilidad de un futuro juntos como pareja.