El nuevo proyecto de Christian Gálvez en Telecinco tras el final de su concurso

Pese a la reciente cancelación de '¡Boom!' en Cuatro, Christian Gálvez afronta un final de año lleno de compromisos televisivos y nuevos horizontes profesionales. El presentador, que no se ha dejado desanimar por los últimos reveses, confirmó su disposición a seguir trabajando en televisión. Aunque no tiene un gran proyecto televisivo, muy pronto volverá a las pantallas de Telecinco en la noche más feliz del año.

"En el tema de la tele yo no decido, tendrán que decidir por mí, pero bueno, yo estoy muy dispuesto. Estoy en el banquillo y cuando me necesiten a salir a jugar, aunque sea de portero", afirmó con optimismo en varias entrevistas. Unas palabras que pronunció tras la cancelación de '¡Boom!' en Cuatro, teniendo en cuenta que el concurso no llegaba al 4% de cuota de pantalla.

Su pareja, Patricia Pardo, fue más contundente al referirse a la situación del presentador dentro de Mediaset. "Me gustaría que el talento y el sacrificio tuviera más peso a la hora de tomar decisiones, para todos los ámbitos. Parece que si no tienes un padrino detrás tienes que remar mucho más", comentó la copresentadora de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Mientras se definen sus próximos pasos en televisión, Christian Gálvez se prepara para ser nuevamente el rostro de las galas navideñas de Telecinco. Por segundo año consecutivo, presentará junto a Verónica Dulanto las noches más especiales del año.

'Nochebuena contigo', el 24 de diciembre, contará con actuaciones de artistas como Fangoria, Nena Daconte, Carlos Baute, Dani Fernández y Omar Montes. Por su parte, 'Nochevieja contigo', el 31 de diciembre, traerá música de Andy y Lucas, Efecto Pasillo, Azúcar Moreno, María Escarmiento y Veintiuno, entre otros.

Además, su faceta como productor sigue tomando fuerza, por encima de su papel como presentador. Christian Gálvez es socio de Fénix Media Audiovisual, una productora que creó junto a Olga Flórez y Rafa Guardiola, antiguos responsables de 'Pasapalabra'. Actualmente, la compañía está detrás de proyectos como 'Socialité' y las Campanadas de Fin de Año que se emitirán desde Lanzarote.