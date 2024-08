La nueva relación de Adara Molinero que la uniría directamente con Marta Peñate

Adara Molinero ya ha confirmado su ruptura con Álex Ghita tras tan solo unos meses de relación. Lo que nadie esperaba es que la joven ya podría estar conociendo a un nuevo chico. Una pareja nueva que la podría unir directamente a Marta Peñate tras su reconciliación tras 'Supervivientes All Stars'.

"No voy a hablar de nadie ahora ni en el futuro, me quedo con que le doy todo a las personas que quiero y soy leal. La vida sigue, con mi interior tranquilo de que siempre me porté bien con cualquier persona que se acercó a mí", expresó Adara Molinero tras su ruptura. Sin embargo, sus palabras también contenían un mensaje que muchos interpretaron como un dardo hacia su ex pareja: "Yo no perdí, a mí me perdieron".

| Instagram: @alexghita1993

De este modo, lejos de quedarse anclada en el pasado, parece que Adara Molinero ha encontrado una nueva ilusión que le ha devuelto la sonrisa. En los últimos días, surgieron especulaciones sobre un posible romance entre ella y Tiziano, el hermano de Tony Spina, después de que ambos coincidieran en una cena en la que también estaba presente Marta Peñate. Este encuentro a cuatro dio pie a que muchos comenzaran a pensar en un posible flechazo entre la madrileña y Tiziano.

Sin embargo, Adara Molinero no tardó en desmentir estas informaciones: "No fue una quedada a cuatro", aclaró. Según sus palabras, la cena fue una reunión entre Tony, Marta y ella, y Tiziano solo coincidió con ellos porque estaba trabajando en el restaurante.

Aunque estos rumores de romance han sido rápidamente desmentidos, lo que sí ha quedado claro es el buen momento que viven Adara Molinero y Marta Peñate en su amistad. Durante la velada, ambas disfrutaron al máximo, como quedó reflejado en un directo que Marta Peñate realizó con sus seguidores de Instagram. La complicidad y risas compartidas entre las dos amigas no pasaron desapercibidas, dejando patente que, más allá de los rumores y especulaciones, la amistad entre ellas sigue creciendo y consolidándose.

En cuanto a Álex Ghita, el exnovio de Adara, ha optado por mantener el silencio. Así lo ha confirmado a Jesús Reyes, periodista de confianza, a quien ha asegurado que no tiene intención de hacer ningún tipo de declaración respecto a su ruptura con Adara Molinero. Además, tampoco va a hablar de los mensajes que se habrían intercambiado con Miguel Frigenti.