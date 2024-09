'No va a ser un show de frikis': laSexta presenta 'Conspiranoicos' con Jokin Castellón

laSexta estrena el 3 de octubre, a partir de las 22:30h, 'Conspiranoicos', un nuevo espacio que desmontará las principales teorías conspiranoicas que se difunden tanto en España como en el extranjero. Este nuevo formato estará presentado por Jokin Castellón, presentador de 'laSexta Clave'. El periodista se encargará de conducir al equipo de expertos del programa para poner nombres y apellidos a los difusores de conspiraciones, desvelando también qué intereses se esconden detrás de ello.

¿Qué mentiras se están difundiendo? ¿Cómo las crean y expanden? ¿Qué mecanismos se emplean para convertirlas en creíbles y conseguir, de esa manera, seguidores?. ¿Quiénes se ocultan detrás de ello y cuáles son sus propósitos? serán algunas de las preguntas que 'Conspiranoicos' buscará responder.

"'Conspiranoicos' supone un salto, lanzándonos a un sitio donde no estábamos porque deontológicamente creíamos que no teníamos estar. En laSexta pensábamos que había ciertos cuartos oscuros de teorías, conspiraciones o bulos que creíamos que era mejor no hacerlos caso. No queríamos darle pantalla porque pese a negarlos era darles publicidad", explicaba en la rueda de prensa César González Antón, director de laSexta Noticias.

| Atresmedia

"Ahora creemos que es el momento de darle el sitio para trabajar esta información, porque han crecido demasiado. laSexta teníamos esta responsabilidad, porque estábamos fallando en crear argumentarios y herramientas para luchar contra estos bulos", añadía el directivo.

"Hemos creado un sitio con un sabor muy concreto, un programa con "cazafantasmas", nuestros expertos. No buscamos confrontación o debate, buscamos desmentir, desmontar. Buscamos una complicidad con el espectador, que quiere aprender como acabar con estos bulos y difundirlo en su vida personal", explicaba César González Antón.

Formarán parte del equipo de 'Conspiranoicos' en cuestiones de ciencia el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, la divulgadora Rocío Vidal (La gata de Schrödinger) o Gonzalo Fanjul, del Instituto de Salud Global. También participarán los periodistas especializados en ultraderecha y grupos neonazis Miquel Ramos y Antonio Maestre; o el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez.

Así como el escritor y periodista Jesús Bastante, conocedor de las conspiraciones religiosas y del mundo de las sectas; la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente; Elia Gonzalo, experta en asuntos de Seguridad e Interior; el filósofo Vico; el periodista Emilio Doménech (Nanisimo), conocedor del mundo de las redes sociales y los nuevos canales de comunicación; y Rodrigo Taramona, creador de contenido y especialista en el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad.

| Atresmedia

'Conspiranoicos' investigará cada semana en profundidad las grandes conspiraciones actuales. Desde los anticiencia o los difusores de la teoría del Gran Reemplazo sobre los inmigrantes, hasta los que se enriquecen a través de bulos y mentiras o los que emplean la desinformación como un arma de guerra.

El programa también reportará quiénes son los hombres de Putin en España y la llamada ‘trama rusa’. Así como el poder de las grandes organizaciones ultrarreligiosas o las conspiraciones en torno a las elecciones de Estados Unidos. En resumen, expondrá y desvelará cómo funciona el negocio de la mentira y el miedo.

"Lo que queremos hacer con 'Conspiranoicos' es exponerles: cómo son, cómo lo hacen... Nos llegan continuamente conspiraciones que su única pretensión es extender el miedo. Muchos de los personajes que tratamos tienen cientos de miles de seguidores y sus vídeos se ven millones de veces. Vamos a poner nombres y apellidos a estos personajes y a desvelar cuanto dinero cobran por esos vídeos", explicaba Jokin Castellón en la presentación.

Además, ‘Conspiranoicos’ también mostrará con ejemplos reales una de las cuestiones fundamentales en la difusión de bulos y conspiraciones. Tratará el funcionamiento de los algoritmos de las grandes empresas tecnológicas para que dichos mensajes se normalicen en las conversaciones públicas de la sociedad.

Sin embargo, no dejarán que esparzan sus discursos a la audiencia de laSexta: "No vamos a darle espacio con una entrevista, pero a lo mejor sí hay que hacerles preguntas periodísticas. El programa no a ser un show de frikis pasando por la tele, sino que va en serio. 'Conspiranoicos' va a jugar fuerte, cañero e incluso agresivo, porque hay que serlo con determinadas mentiras".