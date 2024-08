'No quiero seguir': Nacho Cano corta su conexión con Ana Rosa acusando de manipulación

Nacho Cano, exintegrante de Mecano, protagonizó un tenso momento en 'TardeAR'. El productor musical ha estado en el ojo del huracán por acusaciones de explotación laboral a inmigrantes en su musical. Nacho Cano utilizó su intervención para lanzar duras críticas a la policía y a los medios, especialmente contra laSexta, a la que acusa de estar "amañando" y "tergiversando" su caso.

Desde el inicio de su entrevista, Nacho Cano quiso dejar claro que los inmigrantes involucrados en su producción musical vinieron a España con la intención de aprender y formarse, no para quedarse en el país de manera permanente. "El objetivo no era que se quedasen en España, sino que se formasen en nuestro país para llevar a cabo este mismo espectáculo en México", afirmó. En respuesta, Ana Rosa Quintana expresó su opinión de que toda la situación ha sido llevada "al límite", recordando que de los 20 inmigrantes implicados, solo una becaria ha presentado una denuncia.

En el plató de 'TardeAR' se encontraba presente en el plató Beatriz Uriarte, abogada de la becaria denunciante. Esta se mostró visiblemente sorprendida por las declaraciones de Nacho Cano y aseguró que el productor "estaba faltando a la verdad". Esto provocó una airada reacción del productor, quien le espetó a Uriarte: "Señora abogada, no diga que falto a la verdad porque no sé quién la está pagando a usted, pero nosotros no estamos haciendo negocio con esto".

| Mediaset

Además, Nacho Cano calificó de "mentirosa" a su becaria y apeló a la integridad del sistema judicial. "Les pido a los jueces que sean honestos porque, si no, los ciudadanos libres estamos perdidos", dijo en directo

La situación se volvió aún más tensa cuando Nacho Cano, sintiéndose atacado y sin la presencia de su abogado, decidió poner fin a su intervención. "Yo pedí que estuviera mi abogado y no está aquí. No quiero seguir hablando. Esto no está equilibrado. Me has metido a una abogada de la parte contraria y mi abogado no está", le reclamó a Ana Rosa Quintana.

"Aquí acaba mi intervención porque mi abogado no está y yo lo pedí", añadió. Acto seguido, Nacho Cano se quitó el pinganillo y abandonó la conexión en directo, dejando a la presentadora y a los espectadores perplejos.

Ana Rosa Quintana intentó calmar los ánimos, explicando que Uriarte estaba en el plató en calidad de colaboradora del programa, no específicamente por ser la abogada de la parte contraria. Sin embargo, sus palabras no lograron persuadir a Nacho Cano, quien decidió no escuchar y terminó abruptamente su participación en 'TardeAR'.