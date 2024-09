'No puedes insultar': Ana Rosa Quintana tiene que salir en defensa de una reportera

Ana Rosa Quintana ha protagonizado un contundente momento en 'TardeAR' trasunas polémicas imágenes de Isabel Pantoja en un aeropuerto en las que insultó a una reportera. La periodista no pudo contener su indignación al ver cómo la tonadillera, tras ser preguntada por varios asuntos familiares, estalló contra la periodista. "¡Ya, cállate ya, imbécil! Ocúpate de España", dijo Isabel Pantoja antes de dar un manotazo al micrófono.

El incidente provocó una reacción inmediata en el plató de 'TardeAR', especialmente de Ana Rosa Quintana, que se mostró más vehemente de lo habitual. La presentadora pidió un aplauso para la reportera y defendió su profesionalidad: "Es una reportera que está ahí, es duro hacer el trabajo en la calle, que gracias a ellos tenemos las noticias. Le ha hablado con toda la educación, con todo el respeto. Mire usted señora, un poquito de educación, un poquito de educación".

Ana Rosa Quintana no solo condenó el insulto, sino también el manotazo al micrófono, considerando que la reportera no se merecía ese trato. "Es que esta compañera no se lo merece", reiteró la presentadora. "El insulto, el manotazo al micro son muchas cosas", señaló Beatriz Archidona, hablando también con ironía: "Es que tiene más escoltas que Pedro Sánchez".

| Mediaset

Frank Blanco intentó buscar una posible explicación a la reacción de Isabel Pantoja, sugiriendo que quizá estuviera cansada. Esto llevó a Ana Rosa a intervenir nuevamente, rechazando cualquier justificación: "A una persona que está trabajando, que tú puedes no contestar, tienes todo el derecho a no contestar, pero no puedes insultar ni humillar a una persona que está haciendo su trabajo con todo el respeto del mundo".

Beatriz Archidona no se quedó atrás y lanzó una crítica contundente hacia la artista por sus palabras: "Y ese 'ocúpate de España'. Lo que debes hacer tú es ocuparte de tus hijos, que a tu hija la acaban de operar y ni siquiera la ha llamado ni preocupado por ella".

Cristina Cifuentes remató calificando la actitud de la cantante como "totalmente intolerable, es una falta de educación y respeto". Aunque Frank Blanco sugirió que Pantoja podría arrepentirse de sus palabras, Ana Rosa Quintana fue tajante: "No, tú puedes llamarle imbécil a alguien porque te han insultado, agredido, pero no por esto".