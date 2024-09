'No he aprendido nada': 'MasterChef Celebriy' expulsa por sorpresa a un cómico

Este lunes 16 de septiembre, 'MasterChef Celebrity' vivió su segunda despedida, ahora de un cómico. Tras la salida de José Lamuño en la primera semana, los aspirantes enfrentaron nuevas pruebas y desafíos, que resultaron especialmente complicados para algunos.

'MasterChef Celebrity' comenzó con el divertido reto de 'El Precio Exacto', donde los concursantes debían adivinar el valor de distintos ingredientes para conseguir ventajas. Pero lo más llamativo de la noche fue, sin duda, la primera prueba: un menú canino con la presencia de Bibiana Fernández y 15 perros de distintas razas. Los famosos tuvieron que cocinar platos especiales para estos comensales en un tiempo límite de 75 minutos: Hiba Abouk y Francis Lorenzo brillaron en este reto con las mejores elaboraciones.

Justo después, los concursantes se trasladaron al Matadero de Madrid para la prueba de exteriores, donde recrearon las típicas tapas y postres de la verbena de San Isidro. Con Hiba Abouk e Itziar Miranda como capitanas, prepararon platos tradicionales como el cocido madrileño, brioche de calamares y las famosas rosquillas. Esta segunda prueba estuvo cargada de tensión y esfuerzo, ya que debieron servir 75 raciones como si estuvieran en pleno festejo madrileño.

La prueba de eliminación reunió a ocho concursantes, entre ellos Juan Luis Cano, quien no logró convencer al jurado, convirtiéndose en el segundo expulsado de 'MasterChef Celebrity 9'. Con la presencia del chef Luke Jang y Gonzalo, de 'MasterChef 12', los participantes se enfrentaron a la tendencia gastronómica del "Swicy", que fusiona sabores dulces y picantes. María León*fue la gran vencedora del reto, pero Juan Luis Cano, junto a Marina Rivers y Francis Lorenzo, se colocaron en la cuerda floja.

| RTVE

El plato de Juan Luis Cano no logró alcanzar las expectativas del jurado. "Tus alitas de pollo estaban picantes, solo eso, por dentro estaban hechas al límite, pero hemos echado de menos el dulce... Muy flojo", comentaban los jueces antes de anunciar su expulsión.

Con su característico sentido del humor, Juan Luis Cano se despidió de 'MasterChef Celebrity' de manera simpática: "Me lo he pasado muy bien, he conocido gente y me he reído... la risa en los seres humanos es fundamental". Además, bromeaba al añadir que "no he aprendido nada en 'MasterChef'"