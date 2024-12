Netflix lanza el tráiler de 'UniverXO Dabiz', con Cristina Pedroche como protagonista

Sin aliños, sin artificios y en crudo: así llega el universo de Dabiz Muñoz a Netflix. Las puertas a la mente de uno de los cocineros más icónicos se abrirán el viernes 20 de diciembre, fecha en la que se estrena su serie documental: 'UniverXO Dabiz'. Antes, Netflix ha lanzado el primer tráiler de la docuserie, que cuenta con Cristina Pedroche como gran protagonista.

Dabiz Muñoz es el único chef del mundo que ha obtenido durante tres años consecutivos el número 1 del The Best Chef Awards, fruto de la obsesión de su por lograr la excelencia en sus restaurantes. Sin embargo, en este momento, su universo se agita: ¿Cuál es el precio de esa búsqueda de la perfección? ¿Qué sucederá con DiverXO? ¿Es compatible el éxito profesional con la felicidad personal? ¿Hay algún momento en el que Dabiz cuelga el delantal y pasa a ser David? En 'UniverXO Dabiz', el espectador podrá conocer las respuestas a estas preguntas.

"DiverXO es el restaurante de sus sueños, con el que él soñaba cuanto tenía doce años", dice Cristina Pedroche en el tráiler de 'UniverXO Dabiz'. "Yo abrí DiverXO con veintisiete años y hay cosas en mi cabeza que evidentemente van cambiando. Creo que sigo mejorando mucho y que me queda mucho por hacer", explica Dabiz Muñoz.

UniverXO Dabiz | Tráiler oficial | Netflix España

Sin embargo, ha llegado un punto de inflexión en su vida: "Llevo 18 años dedicados solamente a DiverXo y no sé si sigue teniendo sentido, si me apetece cambiar un poco de enfoque vital. Tanta dedicación y tanto esfuerzo a día de hoy después de lo que he hecho, ¿para qué?".

A lo largo de cinco episodios, Netflix accede hasta la cocina y más allá. La serie documental explora los temores y anhelos de Dabiz. Además, muestra el examen al que él mismo se somete cada día mientras trata de decidir el futuro de sus restaurantes y de su vida.

'UniverXO Dabiz' acompaña al protagonista en un viaje vital decisivo para su carrera. Lo hace de la mano de su equipo, de su mujer -Cristina Pedroche-, de sus amigos y familiares y de colegas de profesión -como René Redzepi, Ricard Camarena, Gastón Acurio o Andoni Luis Aduriz. De este modo, 'UniverXO Dabiz', producida por WelinkStudios, se estrenará en Netflix el 20 de diciembre del 2024.