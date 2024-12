Netflix anuncia la noticia más esperada sobre la segunda temporada de 'Miércoles'

La exitosa 'Miércoles,' protagonizada por Jenna Ortega y ambientada en el universo de La familia Addams, ha concluido el rodaje de su esperada segunda temporada.La serie llegará a Netflix en 2025. Como adelanto, se ha publicado una primera imagen oficial de los nuevos episodios, que ya despierta entusiasmo entre los fans.

Aunque los detalles sobre la trama siguen siendo un misterio, las nuevas incorporaciones al reparto han generado grandes expectativas. Steve Buscemi se une a esta temporada de 'Miércoles' junto a Billie Piper ('Doctor Who'), Evie Templeton ('Return to Silent Hill'), Owen Painter ('El cuento de la criada') y Noah Taylor ('Ley y orden: crimen organizado'). A esto se suma el rumor de la participación de Lady Gaga, aunque Netflix no lo ha confirmado oficialmente en su comunicado.

El reparto principal sigue liderado por Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gómez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams). Además, también regresan Luyanda Unati Lewis-Nyawo (subdelegada Ritchie Santiago), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax) y Victor Dorobantu (Cosa) como personajes recurrentes. Jamie McShane (Sheriff Donovan Galpin) y Fred Armisen (Fétido Addams) volverán en calidad de estrellas invitadas.

Tim Burton repite como director y productor ejecutivo, continuando con el éxito cosechado recientemente por "Bitelchus Bitelchus", que, curiosamente, fue escrita por los mismos creadores y showrunners de 'Miércoles', Al Gough y Miles Millar. En esta nueva entrega, Burton estará acompañado por Angela Robinson y el español Paco Cabezas, quien sigue sumando proyectos internacionales tras su trabajo en "The Umbrella Academy" y a la espera de las próximas temporadas de 'La novia gitana' y 'La red púrpura' en atresplayer.

| Netflix

El rodaje de 'Miércoles', que en la primera temporada tuvo lugar en Rumanía, se trasladó esta vez a Irlanda. La decisión estuvo motivada por el notable incremento de turistas en las localizaciones de la temporada anterior, lo que llevó al equipo a explorar nuevos paisajes para dar vida al universo de 'Miércoles'.

Recordamos que la primera temporada de 'Miércoles' se centró en los años de Miércoles Addams como estudiante en la Academia Nevermore. Ahí es donde la chica intenta dominar su habilidad psíquica emergente y frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local. Así como resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navega por sus nuevas y muy enredadas relaciones.