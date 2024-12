Nataliya Stepanska emociona a Risto Mejide y consigue ser la ganadora de 'Got Talent'

Tras 15 semanas de intensa competición, la décima edición de 'Got Talent' llegó a su esperada final este sábado en Telecinco. En una gala cargada de emociones, el público del plató eligió a Nataliya Stepanska como la ganadora absoluta de 'Got Talent', llevándose el codiciado premio de 25.000 euros.

La final reunió a 13 talentosos aspirantes: Nataliya Stepanska, Daria Ponomarenko, Karim, Sarukani, Children’s Dreams, Paul Henry, Ambrosio Cantú, I Am Naughty, TK, MK, Musicales Junior, El Diamante Negro y Chibi Unity. Con Santi Millán como presentador, el desenlace de 'Got Talent' estuvo marcado por la tensión. De los trece participantes, solo tres avanzaron como los más votados por el público del plató: Chibi Unity, Nataliya Stepanska y Sarukani.

Finalmente, el carisma y el talento de Nataliya Stepanska lograron conquistar los corazones de los presentes, quienes le otorgaron la victoria. Curiosamente, Nataliya Stepanska sorprendía al jurado y al público de 'Got Talent' en la final con su propia versión del "We are the champions" de Queen, lo que sería una premonición. Recordamos que la final era grabada, por lo que el público de casa no ha podido votar y toda la decisión ha recaído sobre los presentes en plató.

| Mediaset

El jurado no pudo contener su emoción tras conocer la victoria. Especialmente Risto Mejide, quien destacó el triunfo de una cantante lírica en un formato tan diverso como 'Got Talent'.

Con esta victoria, Nataliya Stepanska se suma a la prestigiosa lista de ganadores de 'Got Talent'. Hasta ahora forman parte Cristina Ramos, El Tekila, César Brandon, Murga Zeta Zetas, Hugo Molina, Celia Muñoz, Dúo Turkeev, Jordi Caps y Lil-Kids.

En audiencias, 'Got Talent' ha finalizado su décima edición en Telecinco siendo líder de la noche con su final. El talent show de Santi Millán ha marcado un 12,8%, 1.025.000 seguidores de media y 3.439.000 espectadores únicos en el prime time del sábado. Sin embargo, la décima edición ha sido la menos vista de su historia, cayendo por primera vez del millón de espectadores (949.000) junto a un 11% de cuota.