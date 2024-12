Nadie esperaba ver estas imágenes de Joaquín Prat y Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Patricia Pardo y Joaquín Prat vivieron un momento inesperado y cómico durante la emisión de 'Vamos a ver'. La inteligencia artificial, convertida en herramienta de humor por el equipo de redacción y dirección, les hizo protagonistas de unas recreaciones que dejaron a todos en el plató entre risas y asombro.

Fabiola Etayo fue la encargada de presentar la broma en 'Vamos a ver': "No hay límites para la creatividad, ni siquiera vosotros os salváis. Llevamos toda la mañana en redacción, no os voy a mentir, creando un mundo paralelo y riéndonos mucho".

La primera víctima fue Joaquín Prat, quien apareció en pantalla con pelo largo, algo que inmediatamente provocó las carcajadas del equipo. "Quiero Joaquín, que veas cómo serías con el pelo largo", le dijo Etayo. La imagen generó comparaciones inmediatas con Pocholo Martínez-Bordiú, a lo que Joaquín reaccionó entre risas: "Sois muy cabrones, ¿no?". Patricia Pardo no se quedó atrás y, entre risas, le lanzó un piropo: "No estás mal, no te queda mal". Sin embargo, Joaquín Prat no perdió la oportunidad para devolver la inesperada broma al equipo: "El pelo se lo podríais haber puesto a Alfonso Egea que no tiene".

| Mediaset

Cuando llegó el turno de Patricia Pardo, la diversión continuó, ya que apareció con un look de pelo corto que no la dejó nada contenta. "Ya sé por qué me hacéis esto, porque yo soy anti pelo corto. Como me esté viendo mi peluquera...", comentó con visible disgusto. Aunque sus compañeros intentaron halagar el estilo, Joaquín Prat fue honesto: "No la engañéis, estamos los dos fatal".

El momento más surrealista llegó cuando recrearon a Patricia Pardo vestida con la camiseta del Real Madrid, algo que no fue de su agrado. "Ay, qué fea, por favor, ¿pero por qué me ponéis como si fuera un tío? Yo me cambio de sitio eh, a mí esto no me lo haces", exclamó la gallega, visiblemente contrariada. Pero el golpe definitivo llegó al verla con un traje de luces, lo cual reavivó su carácter antitaurino: "No, esta sí que no, esta ya sí que no. De futbolista vale, pero de torero no", sentenció con horror.

| Mediaset

El equipo de 'Vamos a ver' cerró la divertida broma con una recreación de ambos presentadores en su "boda".