Nadie esperaba el golpe directo de Wyoming David Broncano y 'La Revuelta'

El Gran Wyoming no ha dejado pasar la oportunidad desde 'El Intermedio' de responder a las bromas lanzadas por Jorge Ponce en 'La Revuelta'. Durante el inicio de 'El Intermedio' este martes, el presentador empleó su característico humor para contestar a los comentarios realizados por el colaborador. Jorge Ponce ironizó sobre su forma de conducir el programa.

En su intervención, Jorge Ponce comentó: "Yo creo que ahora mismo si cambian de canal se pueden encontrar a Wyoming leyendo el pronter mientras piensa en otras cosas". Además, agregó entre risas: "Él ya tiene esa capacidad. Va leyendo pensando en lo que va a hacer el sábado, sus cosas", provocando la carcajada de David Broncano y su equipo.

Lejos de ignorar estas palabras, Wyoming arrancó 'El Intermedio' con un dardo cargado de ironía: "Hoy tenemos un programa estupendo, no se muevan de ahí. En otro canal tal vez encuentren contenido más vanguardista como gente tocando el bombo, y que no se llame Manolo. Y tipos rondando los 40 años llamándose bro todo el rato". Con esta referencia, apuntó directamente al característico inicio de 'La Revuelta'.

El conductor continuó parodiando las críticas recibidas: "Pero aquí encontrarán algo mucho más sorprendente. Un señor de avanzada edad, leyendo el pronter mientras piensa en si poner una 'x' o un 2 en el Espanyol-Osasuna del próximo fin de semana". Wyoming no escatimó en sarcasmo: "Ya sabéis que yo solo leo lo que me escriben, así que, ¿qué he dicho en estos dos minutos? Porque yo ahora mismo estaba pensando en qué va a pasar en el Madrid-Villarreal".

El momento culminó con un remate que dejó clara su actitud despreocupada ante las críticas: "¿Qué tengo que decir ahora?". Posteriormente, con Dani Mateo en 'El Intermedio', Wyoming lanzó otro comentario que, aunque sutil, parecía seguir dirigiéndose a 'La Revuelta': "Son insultos de la derecha, tú no los entiendes", dijo Mateo.

A lo que Wyoming respondió con sorna: "Yo no, a mí me sacas de matar ciervos y me quedo en bolas". Esta última frase, posiblemente aludiendo a la famosa "berrea del ciervo" que se ha convertido en seña de identidad de 'La Revuelta'.