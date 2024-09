Nacho Abad no puede reprimir las lágrimas por un testimonio de 'En Boca de Todos'

Nacho Abad ha vivido un emotivo momento en directo durante la emisión de 'En boca de todos' este miércoles 18 de septiembre. El relato de una invitada sobre la separación con su padre por cuestiones religiosas provocó que el presentador fuese incapaz de contener las lágrimas. Nacho Abad rompía a llorar frente a las cámaras, recordando su propio dolor reciente.

'En Boca de Todos' conectó en directo con Soraya Nárez, exmiembro de los testigos de Jehová, que compartió la dolorosa historia de su ruptura familiar. La protagonista explicó que, tras abandonar la congregación a los 25 años, su relación con su padre comenzó a deteriorarse. A pesar de sus intentos de mantener el vínculo, la situación empeoró cuando a los 29 años, su padre descubrió que había celebrado la Navidad, una práctica prohibida por su antigua congregación.

"Me pillaron rompiendo una norma, que era celebrar la Navidad y, desde aquel momento, mi padre sabía lo que tenía que hacer. Era cortar la relación conmigo", lamentó Soraya, visiblemente afectada.

| Mediaset

Este desgarrador testimonio impactó profundamente a Nacho Abad, que expresó su indignación por la situación. "Una religión que hace que una familia rompa y que un padre no pueda darle todo el amor a su hija y ella a su padre, no merece llamarse religión. Una religión debe proponer amor, comprensión, diálogo, no romper relaciones familiares", sentenció el presentador, visiblemente consternado.

A medida que la conversación avanzaba, el dolor personal de Nacho Abad se hizo evidente. Con el rostro desencajado y los ojos llenos de lágrimas, el presentador compartió su propia experiencia reciente, revelando el fallecimiento de su padre.

"Mi padre murió en marzo y le echo de menos cada día, no poder hablar con él como tú, ni verle… Simplemente le quiero decir a tu padre que no pierda una hija", confesó Nacho Abad con la voz entrecortada antes de romper a llorar, incapaz de seguir con el testimonio. En un intento por recomponerse, el presentador cortó la conexión de manera apresurada, cambiando de tema y pidiendo un momento para recuperarse.