El motivo por el que Ion Aramendi no pudo evitar las lágrimas en las Campanadas

La noche de las Campanadas estuvo repleta de momentos memorables, y, en Telecinco, Ion Aramendi protagonizó una de las escenas más emotivas de las campanadas. Desde Lanzarote, junto a Blanca Romero, fue el encargado de despedir el 2024 y dar la bienvenida al 2025. Todo en una velada llena de emociones, en la que Ion Aramendi no pudo contener las lágrimas al vivir una sorpresa que tocó su corazón.

Ion Aramendi, vestido para la ocasión con un look que incluía ropa interior roja para atraer la buena suerte, ya había expresado en otras ocasiones la importancia que tenía para él esta misión. Estuvo acompañado de una deslumbrante Blanca Romero, que lució un sofisticado vestido blanco de corte sirena palabra de honor. Sin embargo, Ion Aramendi ya comenzó la noche emocionado, pero fue al recordar a sus seres queridos cuando sus sentimientos lo desbordaron.

"Me estoy acordando mucho de mi familia", confesó entre lágrimas: "Mis hijos, Ion, Lucas y Marieta, que espero que estés dormida, mis aitas, mis hermanos, a todos, os quiero infinito. Me acuerdo de vosotros. Estoy aquí, pero estáis conmigo, os quiero. Me acuerdo también de mis amigos, todos", dijo, Ion Aramendi enviándoles un beso lleno de cariño.

Blanca Romero tampoco quiso quedarse atrás y compartió un mensaje similar: "Yo también. Tania, Alejandro, os quiero. Abuelita, todos. A mi padre, que está estas Navidades muy ñoño", añadió, creando un momento de conexión con la audiencia.

| Mediaset

El momento culminante llegó cuando Ion Aramendi, tras expresar sus deseos para el 2025, invitó a su mujer, presente en las Campanadas desde Lanzarote, a subir al escenario. Lo que no esperaba era la sorpresa que ella había preparado: una videollamada en directo con sus hijos y el resto de su familia. "¡Chicos, estoy aquí! ¡Hola! ¡Feliz año!", exclamó el presentador, visiblemente emocionado mientras saludaba a sus seres queridos a través de la pantalla.

La inesperada conexión familiar se convirtió en el broche de oro de una noche mágica para el presentador, que no dudó en compartir su emoción con los espectadores.