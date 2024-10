'Es un montaje': las primeras expulsadas de 'Pekín Express' cargan contra el programa

La nueva edición de 'Pekín Express' ya se ha cobrado su primera expulsión. De hecho, la eliminación de esta pareja no ha sufrido ninguna indiferencia, debido a las posteriores declaraciones que han dado tras salir el capítulo. Incluso se han atrevido a tachar al programa de haber manipulado los videos.

Miguel Ángel Muñoz es una de las piezas clave del regreso del formato, puesto que él actúa como maestro de ceremonias. El presentador está muy bien acompañado por siete parejas en las que hay famosos de todo tipo. Entre las figuras más destacadas se encuentran Gonzalo Miró, Álex de la Croix o Octavi Pujades, entre otros.

Sin embargo, el programa se ha terminado ya para una de las siete parejas. Se trata de la formada por Miriam Díaz Aroca y su hija, convirtiéndose en las primeras eliminadas de la edición. Ambas han hablado para El Confidencial, donde han acusado al programa de haber editado algún que otro video.

"Habíamos estado en primeras posiciones y formábamos parte de las parejas más temidas, por nuestros resultados", comentaba la actriz. Miriam Díaz Aroca no se explicaba que pudieran llegar a convertirse en las primeras expulsadas de 'Pekín Express'.

| HBO Max

"Dentro de mí sabía que habíamos gastado más tiempo del normal. Aun así, me enfadé conmigo, por haber fallado a mi hija, me enfadé mucho por no haber estado a la altura de mi hija. Me hacía responsable de todo", confesaba.

Sin embargo, reconoció sentir un pálpito cuando estaban a punto de ser expulsadas. "Vi, justo antes de la eliminación, sobrevolar dos mariposas negras, por lo que tenía claro que nos íbamos aquel día", revelaba la actriz.

Madre e hija no evitaron mojarse sobre sus compañeros, con los que tienen muy buena relación. "Canco, David y Álex eran los más estrategas y pensaban más en cada tipo de cosas. Cuando le pillamos el truquillo a esas cosas, nos echaron, fue una pena", insistía la actriz.

Miriam Díaz Aroca concluyó su experiencia hablando de los cortes que hace el programa a la hora de editar los programas. "Cuando llegamos a la meta nos preguntan cómo creen que hemos quedado. Yo recuerdo decir que terceras, pero Miguel Ángel nos pinchaba con que era un puesto muy bajo para nosotras, entonces dijimos las primeras", desveló.

"Eso no se ve, y claro, después se realiza un montaje con nosotros poniendo caras. ¡Pero que esas caras no se corresponden con esos momentos!", denunciaba la actriz, insinuando que 'Pekín Express' juega con los videos.