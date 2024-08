Un primer beso en el capítulo de 'La Moderna' del martes 27 de agosto

'La Moderna' continúa avanzando en sus tramas en la sobremesa de La 1 este martes 27 de agosto. De lunes a viernes a las 17:30h, todos los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Helena Ezquerro, Almagro San Miguel y Stéphanie Magnin.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Matilde e Íñigo tuvieron un pequeño acercamiento mientras Clarita insistió en que su hermana volviese con él. Por otro lado, Laurita se quedó sin palabras después de la confesión de su amiga. Celia se arrepintió de haberle dicho todo lo que sentía.

Al mismo tiempo, Pietro no consiguió solucionar las gestiones de su matrimonio, parece que Lucía estaba impidiendo que esto sucediese. Y Antonia no se quedó con los brazos cruzados. En la galería, los empresarios buscaron una solución para que doña Bárbara aceptase la venta de los negocios. Por último, Teresa siguió con la investigación y Cañete intercedió para que no prosiguiese con su guerra personal contra Lázara.

| RTVE

Cabe destacar que 'La Moderna' está emitiendo su segunda temporada, que incorporó a Begoña Maestre, Álex Adróver, Eva Pedraza y Manuel Bandera y Carlota Baró. Actualmente la serie está renovada hasta final de año, aunque previsiblemente terminará para dar paso a 'Valle Salvaje' en la sobremesa de La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', Íñigo nota que algo raro está sucediendo en la casa de doña Carla. Doña Bárbara está más nerviosa de lo habitual. ¿Qué le oculta? Íñigo no dudará en contárselo cuanto antes a su mujer y ambos buscan una respuesta coherente a todas sus dudas.

Mientras tanto, Lucía sabe cuál es el punto débil de Pietro: su hijo Giancarlo, y para suerte de Trini, Leonora rechazará a Elías. A quien le va bien en el amor es a don Fermín, para evitar rumores en el salón, anuncia a todos sus empleados que ha iniciado una relación sentimental con doña Lázara. Por último, Salvita y Marta se dan su primer beso en la corrala.