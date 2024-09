Altas sospechas en el capítulo de 'La Moderna' del martes 10 de septiembre

'La Moderna' continúa avanzando en sus tramas en la sobremesa de La 1 este martes 10 de septiembre. De lunes a viernes a las 17:30h, todos los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Helena Ezquerro, Almagro San Miguel y Stéphanie Magnin.

Recordamos que, en el capítulo anterior, la prensa difundió que Carla estaba viva, pero no encontraban el paradero de la señorita. Matilde no pudo soportar que Bárbara y su hija se hubiesen ido de rositas, así que no se quedaron de brazos cruzados. Mientras tanto, Marta siguió el consejo de Antonia y decidió alejarse de Salvita y centrarse en sus estudios para labrarse su propio futuro.

En otro orden de cosas, Celia recibió el consentimiento de su amigo Íñigo para celebrar el acto de las mujeres sufragistas en su local. Mientras tanto, la fotógrafa esperó la llamada de Estrellita Castro. En 'La Moderna', por una parte saltaron las chispas entre la nueva pareja y, por otra parte, la tensión impregnó el salón de té por la vuelta de la gerente. Y, por último, se presenció un arresto inesperado en medio de las galerías.

| RTVE

Cabe destacar que 'La Moderna' está emitiendo su segunda temporada, que incorporó a Begoña Maestre, Álex Adróver, Eva Pedraza y Manuel Bandera y Carlota Baró. Actualmente la serie está renovada hasta final de año, aunque previsiblemente terminará para dar paso a 'Valle Salvaje' en la sobremesa de La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', Matilde se sorprenderá al escuchar que su hermana Clarita puede hablar con su madre. Le gustaría conocer a su amiga Lara de la que tanto habla su hermana. Por otro lado, Pietro teme perder a Antonia para siempre, sabe que su relación está en riesgo por culpa de Lucía. Pero la italiana no abandonará su plan de recuperar a Pietro y, esta vez, se atreverá a besarle.

Doña Lázara explica a don Fermín su versión de la historia para recuperar su confianza. El dueño del salón de té escuchará su justificación. Al mismo tiempo, los empleados de La Moderna se despiden de Trini y Miguel, puesto que se marchan al pequeño pueblo inaccesible para casarse. En realidad, la pareja se confinará en casa para no levantar sospechas.

El torero Marcel Lalanda visitará las galerías y don Fermín, Agustín, Celia y Laurita recibirán a la celebridad. En ese momento, don Fermín descubre que Celia podría irse a Alemania. ¿Por qué no se lo ha informado antes?