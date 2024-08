Cambios en la boda en el capítulo de 'La Moderna' del lunes 19 de agosto

'La Moderna' continúa avanzando en sus tramas en la sobremesa de La 1 este lunes 19 de agosto. De lunes a viernes a las 17:30h, todos los fans podrán seguir disfrutando de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Helena Ezquerro, Almagro San Miguel y Stéphanie Magnin.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Doña Carla no tuvo otra opción que aceptar las condiciones de Fabio para que no sea delatase a las autoridades. Entre tanto, don Fermín se reunió con Fabio al descubrir que quería vender todas las propiedades de la compañía Morcuende. Otro hallazgo era el de Salvita, quien descubrió que Trini y Miguel estaban casados.

Para suerte de Miguel, el hijo de don Salvador le ayudó a salir ileso del tema de la iglesia. Y a Trini se le ocurrió una gran idea para que el Plan Cupido no se viniese abajo. Mientras tanto, Pietro comprendió que Lucía estaba pasando por un mal momento y le pidió a Antonia que empatizó con ella.

En otro orden de cosas, la firma de discos fue un éxito y Celia, Laurita y Agustín lo celebraron. Laurita se dejaron llevar por la emoción y tuvieron un gesto con Agustín que a Celia no le gustaría presenciar. Por último, Martita siguieron en búsqueda de la amiga de Matilde y consiguió una prueba de su existencia.

| RTVE

Cabe destacar que 'La Mondera' está emitiendo su segunda temporada, que incorporó a Begoña Maestre, Álex Adróver, Eva Pedraza y Manuel Bandera y Carlota Baró. Actualmente la serie está renovada hasta final de año, aunque previsiblemente terminará para dar paso a 'Valle Salvaje' en la sobremesa de La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Moderna'?

En el nuevo capítulo de 'La Moderna', Estrellita Castro vuelve pisando fuerte a las galerías. Actuará en el Madrid Cabaret y le hará una oferta única a Celia que puede cambiar el rumbo de su vida. Mientras tanto, Laurita disfruta de la compañía de Agustín.

Por otro lado, los dueños de los locales de la galería tienen una reunión sobre el futuro de sus negocios. Don Fermín le pedirá a Íñigo que intermedie con Fabio del Moral sobre la posible venta de la galería. Mientras tanto, el doctor Mendoza se siente presionado para que Matilde termine en un sanatorio, pero tanto ella como su marido desmantelarán el enredo.

Al mismo tiempo, Trini y Miguel anuncian la nueva localización de su boda y las empleadas de 'La Moderna' no tendrán otra opción que rechazar su asistencia. Antonia siente inseguridad cada vez que Lucía se acerca a Pietro. Todos tenemos un pasado, y Esperanza no se queda atrás. La limpiadora siente rabia al recordar cómo perdió el amor de su vida y no quiere que Antonia caiga en el mismo error.