Miguel Ángel Revilla se posiciona entre Pablo Motos y Broncano con una clara frase

El conflicto entre Pablo Motos y David Broncano sigue provocando división entre los famosos. El último en pronunciarse ha sido Miguel Ángel Revilla, lanzando unas polémicas declaraciones en 'Espejo Público'. El político se ha mostrado muy contundente posicionándose con una clara declaración de intenciones.

"Yo soy de Pablo Motos", comenzaba el político, dejando claro en que bando estaba. Susanna Griso, tras ver el claro posicionamiento de su invitado, no ha dudado en remover el tema para conseguir más declaraciones. "Yo podía dar todas las semanas un listado de los invitados que a mí me han robado", insistía la presentadora de 'Espejo Público'.

Miguel Ángel Revilla, en vez de contestar con precisión a sus preguntas, se dedicó a hablar sin más de su punto de vista. "Yo soy como un hermano, te diría que casi todos los días hablamos. No cobro nada por ir a ningún programa, así que tengo la ventaja de poder decir lo que me da la gana", reconocía el político en 'Espejo Público'.

| Atresmedia

"Una de las cosas que hacen en 'El Hormiguero' es que lo planifican todo con mucho detalle. Un mes antes tú sabes cuando vas y desde ese día te están llamando para los temas que vas a tratar", añadía. Aun así, ha admitido que en alguna ocasión le han llamado de un día para otro por la caída del invitado.

En cuanto a la polémica sobre el piloto de MotoGP, Jorge Martín, él lo tuvo bastante claro. "No sé si firmado, pero al menos sí estaba pactado con su representante y eso va a misa.Si ese día aparezco con Broncano en vez de estar allí en 'El Hormiguero', estoy incumpliendo un pacto que tengo con él", proseguía el político.

"Si tienes la fuerza como para imponer a alguien que seas tú el primero que lo lleva, eso es un mérito de la productora", defendía. Miguel Ángel Revilla no entendía como a muchos les cuesta entender que lo único que hizo Pablo Motos fue "defender sus intereses". Además, aprovechó para dejar claro que "jamás" le ha dicho el presentador de 'El Hormiguero' que no fuera a otros programas.

| Atresmedia

Susanna Griso aprovechó para preguntarle si iría como invitado a 'La Revuelta'. "No, pero no iría por una razón. Yo soy de unas fidelidades extremas que no te puedes imaginar, tomo café en el mismo lado y me ha cortado el pelo el mismo peluquero hasta que murió", reconocía.

De hecho, el político no quiso despedirse de 'Espejo Público' sin lanzar un alegato a favor de Pablo Motos. "Yo no voy a ir a ningún programa a hacerle la competencia a Pablo Motos por lealtad. No tengo nada contra el otro, que me parece muy simpático y gracioso, pero soy de Pablo Motos", insistía Miguel Ángel Revilla.