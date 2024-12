Miguel Ángel Nicolás se enfrenta a Joaquín Prat por sus palabras en 'Vamos a ver'

La reciente aparición de Dulce en 'De Viernes' en contra de la voluntad de Isa Pantoja ha desatado un encendido debate en el plató de 'Vamos a ver'. Joaquín Prat criticó duramente a la niñera por acudir al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar detalles que Isa ha preferido omitir. Sin embargo, Miguel Ángel Nicolás no dudó en confrontar al presentador por lo que considera una contradicción en sus argumentos.

"No es la primera vez que Dulce va a contar algo que Isa Pantoja no quiere que cuente y, sin embargo, la relación entre ambas sigue siendo excelente. Con lo cual, muy afectada no tiene que estar", señaló Joaquín Prat en 'Vamos a ver', poniendo en duda el nivel de molestia de Isa Pantoja hacia Dulce.

Además, Joaquín Prat destacó cómo la niñera ha sabido sacar rédito económico de la historia: "Es que echa pestes de Isabel Pantoja y de todo su entorno, a excepción de Isa. Como si hubiese sido lo peor que le ha pasado en la vida, pero al mismo tiempo es el negocio más rentable que ha tenido Dulce en toda su vida. Negocio que sigue rentabilizando".

| Mediaset

Sin embargo, Miguel Ángel Nicolás tomó una postura contraria, cuestionando las críticas hacia Dulce y recordando una situación previa en la que Joaquín Prat habría reclamado mayor claridad en la información compartida con la audiencia. "Voy a dar la vuelta al argumento porque, de hecho, el otro día, el viernes pasado, Joaquín Prat nos echaba en cara que por qué no contábamos los detalles más escabrosos si todos sabíamos la historia, y que el público no tenía esa información", señaló el colaborador de 'Vamos a ver'.

El presentador, sin perder la compostura, respondió: "No, no, yo no os eché nada en cara Miguel Ángel. Lo que dije es: 'estáis hablando de detalles con un conocimiento de causa, porque la protagonista os lo ha contado, que no tiene el espectador'". Para Joaquín Prat, el punto clave es la transparencia hacia la audiencia: "Y eso me parece que es injusto para el espectador porque el espectador es para quien nosotros estamos trabajando".

No obstante, Miguel Ángel Nicolás continuó su defensa en 'Vamos a ver' de la intervención de Dulce: "Claro, pues ahora le doy la vuelta a lo que dices. Si Dulce lo ha vivido y lo ha visto porque ha sido testigo, a lo mejor, contando lo que no cuenta Isa Pantoja, entendemos completamente todo el relato. A lo mejor hay cosas que, si las sabes, entiendes mejor la historia".