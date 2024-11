Un micro abierto filtra el nuevo proyecto de María Patiño en una faceta nunca vista

Muy pronto podríamos ver a María Patiño en una nueva faceta que la aleja de su papel como presentadora de 'Ni que fuéramos'. Hace poco, la periodista rechazó participar en 'Pasa sin llamar', el nuevo programa de entretenimiento de RTVE con Inés Hernand al frente. Sin embargo, María Patiño ahora tiene otra oferta directa del ente público, pero en un papel completamente diferente.

"El motivo que se publica es falso, dicen que es porque yo soy presentadora y no me quiero rebajar de ese nivel. Y no, yo dije que no porque este programa me lleva mucho tiempo y me consume mucha energía. Es el proyecto en el que quiero estar y no quiero volver a endeudar mi tiempo libre con algo que no sea, de momento, 'Ni que fuéramos', esa es la realidad", explicó María Patiño sobre su negativa a participar en 'Pasa sin llamar'.

Ahora, la propia María Patiño ha filtrado su nueva oferta de RTVE. La noticia llegó de forma inesperada durante la emisión de 'Ni que fuéramos', donde la periodista recibió una llamada sorprendente en directo. Gracias a la transmisión simultánea en televisión e Internet, donde el programa sigue emitiéndose durante las pausas publicitarias, los espectadores pudieron conocer detalles sobre el nuevo proyecto en el que podría involucrarse.

| Canal Quickie

"Me acaban de ofrecer lo de 'Bake Off'", anunció María Patiño, cuyas palabras se escucharon a través de un micrófono abierto durante la emisión en YouTube y Twitch. Una confesión que dejó a su compañera Belén Esteban atónita ante la noticia. De este modo, María Patiño podría concursar en la nueva edición de 'Bake Off: famosos al horno', que llegará previsiblemente en invierno a RTVE.

Recordamos que Ana Boyer fue la ganadora de 'Bake Off: Famosos al Horno'. En la final también participaron Blas Cantó, Rocío Carrasco o Alba Carrillo y en la edición rostros como Terelu Campos, Yolanda Ramos o Julio Iglesias. La segunda temporada repetirá el número de capítulos, un total de 12, por un coste de 5,84 millones de euros para la productora Boxfish.