El mensaje de Luitingo a su padre, Sele de Triana, tras descubrir que padece cáncer

Luitingo ha mostrado todo su apoyo a su padre, Sele de Triana, tras el anuncio público de su enfermedad. El cantante, conocido por su participación en 'Gran Hermano VIP', ha compartido un emotivo mensaje dedicado a su progenitor. Sele de Triana recientemente reveló que padece un cáncer de estómago y que será operado en los próximos días.

Sele de Triana, quien se ha ganado el cariño del público como padre de Luitingo, decidió compartir su diagnóstico a través de sus redes sociales, visiblemente emocionado y entre lágrimas. "Hago este vídeo porque me gustaría que supiesen una cosa. Hace tres meses me hicieron una resonancia de la cadera y me notaron un ganglio. Me hicieron pruebas, un tac con contraste, una endoscopia... Me encontraron un tumor en el estómago. Me hicieron pruebas y tenía células malas", explicó Sele de Triana, detallando el inesperado hallazgo de su enfermedad.

Ante esta situación, Luitingo, que hasta ahora había mantenido en privado el difícil momento que atraviesa su familia, no ha dudado en enviarle un mensaje lleno de esperanza y cariño. A través de sus historias de Instagram, el cantante escribió: "Mi guerrero, el viernes saldrá todo genial y nos emborracharemos. Te quiero. Que no es ná, ya verás", mostrando su confianza en que la operación será un éxito y que pronto podrán celebrar juntos.

Sele de Triana también ha querido transmitir un mensaje optimista, a pesar de los nervios. "Me lo van a quitar, porque dentro de lo malo, es lo menos malo que hay. Bicho malo nunca muere, como se dice", dijo con humor, tratando de calmar los ánimos de sus seguidores.

A sus 63 años, el padre de Luitingo ha agradecido el apoyo constante que recibe en redes sociales, tanto de su público como del de su hijo y su nuera, Jessica Bueno. "Este viernes me operan a las 14:00. Me lo quitan y me gustaría que ustedes lo supiesen porque siempre me estáis apoyando en todo", expresó, mostrando su gratitud por el gran cariño recibido en estos momentos difíciles.

Luitingo, por su parte, volvió a dedicarle unas emotivas palabras: "Eres el mejor. En ná todo gloria. Te amo, papi", reafirmando su apoyo incondicional.