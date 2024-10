Mediaset revoluciona 'Planeta Calleja' con una nueva versión y tres fichajes estrella

Después de llevar a decenas de famosos a espectaculares destinos, sacándolos de sus zonas de confort en mil aventuras alrededor del mundo, Jesús Calleja va un paso más allá de lo vivido en 'Planeta Calleja'. Mediaset prepara 'Universo Calleja', en el que un grupo de famosos serán protagonistas de un viaje singular que el programa narrará en varias entregas. Todos ellos, además, son viejos conocidos de Jesús Calleja en experiencias anteriores.

Producido en colaboración con Zanskar Producciones, 'Universo Calleja' comienza hoy jueves sus grabaciones en Egipto. El espacio cuenta con Laura Escanes, Santiago Segura y José Mota como avanzadilla del grupo de ocho famosos que vivirán esta primera aventura. Un grupo al que se irán incorporando los restantes invitados en las sucesivas etapas del viaje.

Con distintos perfiles y pertenecientes a diversos ámbitos profesionales, los protagonistas de 'Universo Calleja' pueden o no haberse conocido previamente y tener ideas preconcebidas sobre cómo es cada uno de ellos. Sin embargo, en la ruta que realizarán en este mágico lugar, compartiendo mesa y alojamiento, viviendo experiencias intensas. Participarán juntos en emocionantes actividades, se descubrirán unos a otros mientras los espectadores son testigos de todo ello.

| Mediaset

De este modo, Mediaset revoluciona 'Planeta Calleja' tras los buenos resultados de la última temporada. El espacio medio un estupendo 7,3% de share y 688.000 espectadores en el prime time del lunes. De hecho, llegó a superar el doble dígito (10,1%) en la entrega de Carlos Sobera, que también rozó el millón de espectadores (961.000).

Cabe destacar que Mediaset no ha especificado en que canal se emitirá 'Universo Calleja', por lo que no sería de extrañar que se emita en Telecinco y no en Cuatro. Recordamos que, en verano, el grupo audiovisual ya apostó por dar el salto de 'First Dates Crucero' al prime time de Telecinco, que no consiguió funcionar en audiencias.

Jesús Calleja ya ha tenido apariciones esporádicas en Telecinco, como en las últimas Campanadas, que presentó junto a Marta Flich. Así como en la emisión de especiales de 'Planeta Calleja', como el episodio con Fernando Simón o el especial de La Palma con Saúl Craviotto. Además, también tiene pendiente su viaje al espacio, que también emitirá Prime Video y en Mediaset.