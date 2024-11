'Me has arrastrado al bottom': 'Drag Race' se cobra su expulsión más esperada

El duelo más esperado de la edición. Tras un polémico reto de actuación, quedaron en el temido bottom Angelita la Perversa, Vampirashian y La Niña Delantro. Pero, en el último momento, ocurrió lo que la gran mayoría de seguidores de 'Drag Race' estaban esperando.

El reto consistía en ponerse en la piel de auténticas vendedoras de la teletienda. La Niña Delantro, al haber ganado el primer minirreto, fue la encargada de adjudicar los grupos. Lejos de huir de su enemiga de concurso, eligió hacer el reto con Angelita la Perversa, además de con Chloe Vittu.

"Si no sale bien el reto, será un placer enfrentarme al lypsinc con Angelita", confesaba La Niña Delantro. No iba muy desencaminada, ya que a la hora de ponerse manos a la obra, no tardaron en aparecer los problemas. "No me estáis dando paso, os estáis centrando en una pelea de vosotras dos de a ver quién chupa más cámara", contaba Angelita la Perversa.

| Atresmedia

El choque entre las tres se produjo después de una dura crítica de Javier Calvo y Javier Ambrossi. "Se volvieron locas, no me daban pie, no me dejaban hablar", comenzó a despotricar Angelita la Perversa. Chloe Vittu, por su parte, le reconoció que "es verdad que no tenía una estructura clara", pero, a su vez, le reprochó que se quedó callada porque quiso.

Una vez terminadas las valoraciones del jurado, las drags volvieron al taller de 'Drag Race', donde siguieron discutiendo. "Quería felicitar a Angelita porque sabe perfectamente lo que tiene que decir ante los jueces", le dedicó La Niña Delantro. Angelita la Perversa no tardó en saltar, acusándola de hacer lo mismo, pero delante de las cámaras.

"Estoy harta de que peque en vuestras cabezas de que soy una hija de puta", insistía Angelita la Perversa. Chloe Vittu le contestó comunicándole que era ella la que señalaba, algo que Angelita la Perversa trató de justificar. "Claro que te señalo, es que me has arrastrado al bottom, cojones", proseguía la sevillana en 'Drag Race'.

Mariana Stars, por su parte, intervino para dejar claro que había que dejar "la soberbia a un lado". "Es demuy mal gusto que cuando se tuerza la cosa, empieces a tirar mierda a las compañeras", confesaba indignada Mariana Stars.

| Atresmedia

"Mira, me voy, estoy hasta el coño de lo que está pasando hoy aquí", comunicó Angelita, haciendo el amago de irse, para volver a los tres segundos como si nada. "¿Le pueden dar ya el Goya a esta mujer? Es increíble cómo puede llevarse el protagonismo y darle la vuelta a la tortilla, para quedar de víctima", denunciaba La Niña Delantro.

Al volver a la pasarela, los jueces enfrentaron a Angelita la Perversa contra Vampirashian. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que Vampirashian tuviera la reina de la suerte de 'Drag Race'. Por lo que, el duelo se viviría entre las dos grandes enemigas de la edición: Angelita la Perversa y La Niña Delantro.

"Vampi hizo lo que tenía que hacer, este lypsinc era para hacerlo yo contra Angelita", confesaba La Niña Delantro. Ambas se batieron en un gran duelo con 'Puedes contar conmigo', de María Escarmiento. Finalmente, la batalla final fue ganada por La Niña Delantro, expulsando así a Angelita la Perversa de 'Drag Race'.