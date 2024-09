'Me daba miedo': Christian Gálvez se confiesa sobre su regreso a Cuatro con '¡Boom!'

'¡Boom!' ya tiene fecha de estreno para su regreso de la mano de Cuatro. El próximo lunes 9 de septiembre, a las 19h, Christian Gálvez vuelve a la televisión tras su baja por paternidad con este nuevo concurso. Mediaset ha presentado el regreso de '¡Boom!'

"Nos planteábamos reforzar la apuesta por el entretenimiento en las tardes de Cuatro y nos surgió la oportunidad de lanzar '¡Boom!'. No quiero decir rescatar porque sentimos que nunca ha dejado de estar en el recuerdo de los espectadores", arrancaba la rueda de prensa Eduardo Escorial, director de entretenimiento de Mediaset.

"Decidimos lanzarnos porque teníamos los ingredientes perfectos. Tenemos un presentador estrella en el género y un equipo solvente, que desde el primer día ha puesto la maquinaria a funcionar con programas divertidos desde el primer día. También una marca en el imaginario de la gente, con una mecánica reconocible, sencilla y visual, que hace que la experiencia del concurso sea agradable", añadía el directivo.

Recordamos que, en '¡Boom!', dos equipos de cuatro concursantes cada uno compiten "desactivando" bombas en diferentes rondas.Los participantes responden correctamente a varias preguntas en un tiempo determinado. Cada pregunta es una bomba y cada posible respuesta es un cable.

| Mediaset

Los concursantes deberán ir cortando los cables correspondientes a las respuestas que creen incorrectas y dejar intacto el de la respuesta correcta. Cuantas más bombas logren desactivar, mayor será el premio económico ese día. Además, los concursantes que lleguen a la prueba final optarán al bote del programa, que se incrementa diariamente. Si no se lo consiguen llevar, podrán volver a intentarlo en el siguiente programa.

"En Mediacrest es un auténtico placer haber podido recuperar '¡Boom!', que es uno de los grandes concursos de la historia de la televisión. El concurso combina diversión, tensión, juego en familia, puedes participar desde casa, tiene ese punto de tensión... Vamos a recuperar algo muy importante que tenía '¡Boom!' que es aquellos concursantes míticos y muchas sorpresas. Estamos deseando arrancar y que lo descubráis", explicaba Cristian Liarte, responsable de Mediacrest.

Christian Gálvez vuelve a la televisión con '¡Boom!'

De este modo, Christian Gálvez vuelve a la televisión con '¡Boom!' tras un año de parón. "Estoy muy feliz, me ha llegado un gran regalo en el mejor momento de mi vida personal. Estaba deseando volver a la tele después de ese parón de paternidad. He estado años trabajando con el mismo equipo y me daba miedo tener que trabajar con otra productora que no conocía, pero he caído en manos espectaculares", explicaba el presentador.

| TVeo

"Me encanta mezclar la cultura con el entretenimiento y aquí se hace, es muy visual y divertido. A pesar del color y del premio, es espectacular la tensión que se vive dentro, con los concursantes, pero también con el público en plató, que esperamos que se transmita a través de las pantallas. Estoy muy contento de que Mediaset vuelva a confiar en mí y vamos a hacer una gran tarde, con Risto Mejide y Xuso Jones", añadía Christian Gálvez.

De este modo, Christian Gálvez agradece el regreso del concurso, que antes emitía Antena 3. "Es muy importante un concurso como '¡Boom!' con la cultura y entretenimiento, de un formato que no tendría que haber desaparecido nunca. Es el primer programa que hago tras la paternidad y siempre me recordará a mi hijo", explicaba el presentador.